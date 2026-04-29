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Shaver series 3000 S3133/57 Wet or Dry electric shaver, Series 3000
Ukončeno
Podpora
S3133/57
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Co znamenají symboly na mém holicím strojku Philips?
Mohu vyměnit baterii holicího strojku Philips?
Jakou pěnu nebo gel mohu používat s holicím strojkem Philips?
Mohu holicí strojek Philips nabíjet po každém holení?
Jak dosáhnu s holicím strojkem Philips nejlepších výsledků?
Držák holicí hlavy
Shaver series 3000Ochranný kryt
Shaver series 3000Držák
Shaver Pouzdro
SH30Náhradní holicí hlavy
Můj holicí strojek Philips se nenabíjí
Z holicího strojku Philips vytéká voda
Po použití holicího strojku Philips mám problémy s pokožkou
Holicí strojek Philips nedosahuje dobrých výsledků
Holicí strojek Philips vydává hlasitý zvuk
Můj holicí strojek Philips nefunguje