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  • Snadné, pohodlné holení
  • Snadné, pohodlné holení
  • Snadné, pohodlné holení
  • Snadné, pohodlné holení
  • Snadné, pohodlné holení
  • Snadné, pohodlné holení
  • Snadné, pohodlné holení
  • Snadné, pohodlné holení
  • Snadné, pohodlné holení
  • Snadné, pohodlné holení
  • Snadné, pohodlné holení
  • Snadné, pohodlné holení
  • Snadné, pohodlné holení
  • Snadné, pohodlné holení
  • Snadné, pohodlné holení
  • Snadné, pohodlné holení
  • Snadné, pohodlné holení
  • Snadné, pohodlné holení
  • Snadné, pohodlné holení
  • Snadné, pohodlné holení
  • Snadné, pohodlné holení
  • Snadné, pohodlné holení
  • Snadné, pohodlné holení
  • Snadné, pohodlné holení

Ukončeno

Shaver series 3000Holicí strojek pro suché holení

S3110/41

4.5
| (335) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
Snadné, pohodlné holení
Holicí strojek řady 3000 představuje snadné, ještě pohodlnější holení za dostupnou cenu. Hlavy Flex s otáčením ve 4 směrech ve spojení se systémem břitů ComfortCut zaručují hladké holení.
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Pohodlně hladké

Snadné, pohodlné holení

  • Systém břitů ComfortCut

  • 4směrné hlavy Flex

  • Včetně zastřihovače nosních chloupků

Zaoblené hrany se hladce pohybují po pokožce pro ochranu při holení

Zaoblené hrany se hladce pohybují po pokožce pro ochranu při holení

Oholte se pohodlně na sucho. Náš systém břitů ComfortCut s hlavami se zakulaceným profilem hladce klouže po vaší tváři a chrání vaši pokožku před škrábanci a říznutími.

Hlavy se ohýbají ve 4 směrech a snadno tak oholí každý záhyb

Hlavy se ohýbají ve 4 směrech a snadno tak oholí každý záhyb

Hlavy Flex se 4 nezávislými pohyby se přizpůsobí každé nerovnosti na vaší tváři, takže se rychle oholíte i na krku a na čelisti.

Maximální výkon i po letech používání

Maximální výkon i po letech používání

Po každém nabití se můžete holit déle. Holicí strojek zůstane efektivní celé roky díky naší výkonné a efektivní baterii Li-Ion.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

335

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Dokonalý holící strojek

Holící strojek se přizpůsobí tvarům tváře a vůbec ji nepodráždí.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 S3510/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 S3510/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výborně holí

Výborně holí i tvrdé vousy. Frézky vydrží rok, než je nutná výměna. Snadno se čistí.

Výhody

Trvanlivost fréz

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

16/05/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Pěkné hladké oholení

Na 1 nabití vydrží tak na 3-4 holení. Dobře padne do ruky.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 