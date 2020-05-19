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Ukončeno
Systém břitů ComfortCut
4směrné hlavy Flex
Včetně zastřihovače nosních chloupků
Oholte se pohodlně na sucho. Náš systém břitů ComfortCut s hlavami se zakulaceným profilem hladce klouže po vaší tváři a chrání vaši pokožku před škrábanci a říznutími.
Hlavy Flex se 4 nezávislými pohyby se přizpůsobí každé nerovnosti na vaší tváři, takže se rychle oholíte i na krku a na čelisti.
Po každém nabití se můžete holit déle. Holicí strojek zůstane efektivní celé roky díky naší výkonné a efektivní baterii Li-Ion.
4.5
z 5
335
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
Mik88
19/05/2020
Česká republika
Dokonalý holící strojek
Holící strojek se přizpůsobí tvarům tváře a vůbec ji nepodráždí.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 S3510/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 S3510/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
ZdeLi
18/05/2020
Česká republika
Výborně holí
Výborně holí i tvrdé vousy. Frézky vydrží rok, než je nutná výměna. Snadno se čistí.
Výhody
Trvanlivost fréz
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Zdeněk 68
16/05/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Pěkné hladké oholení
Na 1 nabití vydrží tak na 3-4 holení. Dobře padne do ruky.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025