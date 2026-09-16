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S2882/00
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Jak čistit holicí strojek Philips?
Mohu cestovat se svým výrobkem Philips pro péči o vzhled?
Jak dosáhnu s holicím strojkem Philips nejlepších výsledků?
Jak zjistím model svého holicího strojku a najdu kompatibilní náhradní díly?
Jsou holicí strojky Philips vodotěsné, omyvatelné nebo vhodné pro použití ve sprše?
Mohu holicí strojek Philips nabíjet po každém holení?
Mohu s holicím strojkem Philips dosáhnout hladkého oholení bez podráždění?
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