3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Nečekejte na Black Friday... již teď slevy až 44 %!
Nové
S2882/00
Rychlé, hladké oholení
Holicí strojek Philips 2000 Series vám zajistí pohodlné a hladké oholení za dostupnou cenu. Hlavy Flex 6D, 27 samoostřicích břitů PowerCut a možnost použití za sucha i za mokra zaručují snadné použití holicího strojku a jeho vynikající hodnotu.
Hlavy Flex 6D
Břity PowerCut
Evropská nerezová ocel
Mokré a suché holení
Speciální design umožňuje každé holicí hlavě přizpůsobit se nezávisle tvaru vaší pokožky, což zaručuje pohodlné a rychlé oholení.
27 samoostřicích břitů s 3,5 milionu řezů za minutu zaručuje přesné zastřižení každého vousu až na 0,046 mm, což zajišťuje hladký a rovnoměrný výsledek při každém použití.
Zvolte si pohodlné holení na sucho, nebo použijte svou oblíbenou pěnu či gel na holení a holte se na mokro dokonce i ve sprše.
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
Přejít na díly a příslušenství
Recenze
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025