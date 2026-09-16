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S1881/00
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Jak zjistím model svého holicího strojku a najdu kompatibilní náhradní díly?
Jsou holicí strojky Philips vodotěsné, omyvatelné nebo vhodné pro použití ve sprše?
Mohu holicí strojek Philips nabíjet po každém holení?
Mohu cestovat se svým výrobkem Philips pro péči o vzhled?
Jak čistit holicí strojek Philips?
Jak dosáhnu s holicím strojkem Philips nejlepších výsledků?
Mohu s holicím strojkem Philips dosáhnout hladkého oholení bez podráždění?
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