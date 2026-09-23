VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Go to promotion

Nečekejte na Black Friday... již teď slevy až 44 %!

Zobrazit nabídku

  • Jednotlivý snímek produktu
  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie přínosného dojmu
  • Fotografie přínosného dojmu
  • Životní styl výrobku
  • Jednotlivý snímek produktu
  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie přínosného dojmu
  • Fotografie přínosného dojmu
  • Životní styl výrobku

Nové

Shaver 1000 SeriesElektrický holicí strojek na mokré a suché holení

S1881/00

Rychlé oholení

Holicí strojek Philips 1000 Series vám zajistí rychlé a hladké oholení za dostupnou cenu. 27 samoostřicích břitů PowerCut, možnost použití za sucha i za mokra a plná omyvatelnost zaručují snadné použití holicího strojku a jeho vynikající hodnotu.

Zobrazit všechny výhody
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Rychlé oholení

  • Břity PowerCut

  • 3D plovoucí holicí hlavy

  • Evropská nerezová ocel

  • Mokré a suché holení

Břity PowerCut zajišťují rovnoměrně hladké oholení

Břity PowerCut zajišťují rovnoměrně hladké oholení

27 samoostřicích břitů s 3,5 milionu řezů za minutu zaručuje přesné zastřižení každého vousu až na 0,046 mm, což zajišťuje hladký a rovnoměrný výsledek při každém použití.

Evropské antikorozní břity

Evropské antikorozní břity

Samoostřicí břity jsou vyrobeny z chirurgické oceli odolné vůči korozi, a proto zůstávají jako nové po dobu až dvou let.

Mokré a suché holení u umyvadla nebo ve sprše

Mokré a suché holení u umyvadla nebo ve sprše

Zvolte si pohodlné holení na sucho, nebo použijte svou oblíbenou pěnu či gel na holení a holte se na mokro dokonce i ve sprše.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 