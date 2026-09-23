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Nové
S1881/00
Rychlé oholení
Holicí strojek Philips 1000 Series vám zajistí rychlé a hladké oholení za dostupnou cenu. 27 samoostřicích břitů PowerCut, možnost použití za sucha i za mokra a plná omyvatelnost zaručují snadné použití holicího strojku a jeho vynikající hodnotu.
Břity PowerCut
3D plovoucí holicí hlavy
Evropská nerezová ocel
Mokré a suché holení
27 samoostřicích břitů s 3,5 milionu řezů za minutu zaručuje přesné zastřižení každého vousu až na 0,046 mm, což zajišťuje hladký a rovnoměrný výsledek při každém použití.
Samoostřicí břity jsou vyrobeny z chirurgické oceli odolné vůči korozi, a proto zůstávají jako nové po dobu až dvou let.
Zvolte si pohodlné holení na sucho, nebo použijte svou oblíbenou pěnu či gel na holení a holte se na mokro dokonce i ve sprše.
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Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025