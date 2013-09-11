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Ukončeno
Systém DualPrecision a GyroFlex2D
50 min bezdrátového použití/1h nabíjení
Přesný zastřihovač a pouzdro
Systém Jet Clean
Břity DualPrecision pohodlně holí delší chloupky i krátké strniště. 1. Štěrbiny holí dlouhé vousy. 2. Otvory holí strniště
Systém s dvojitým břitem, který je součástí holicího strojku Philips, nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.
Systém GyroFlex 2D pro kopírování obrysů tváře v tomto holicím strojku se snadno přizpůsobí všem křivkám na tváři a při dokonalém oholení současně minimalizuje tlak na pokožku a její podráždění.
Ocenění
4.5
z 5
22
Recenze
91%
Doporučuje tento produkt
Václav44
11/09/2013
Česká republika
Produkt je opravdu vynikající
Dříve jsem používal holicí strojky BRAUN, ale podle mne je váš produkt mnohem lepší, nebo alespoň mně mnohem více vyhovuje. Jsem nadmíru spokojený.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
lukaszh28
05/05/2020
Polska
TO JEST TO !!!!!
Witam Golarkę używam od ponad 8 lat. najlepsza golarka jaką kiedy kol wiek miałem przez 8 lat tylko raz zmieniłem głowice. Super goli , super działa niezniszczalna nic dodać nic ując. Zaznaczam że golarka dalej działa w 100% ale nadgryzł ja jednak ząb czasu. W tym roku jednak przyszedł czas na zmiany, wybór mógł być tylko jeden Philips a dokładnie model S9711/31 - myślę że posłuży tak długo jak poprzednik.
Výhody
Niezawodność, długi czas golenia na jednym ładowaniu
Nevýhody
Nie ma
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Robert43
27/05/2014
Polska
jest wygodny w uzyciu i ergonomiczny
Produkt w stosunku do swojej ceny jest bardzo dobry. łatwo się go czyści, bateria trzyma bardzo długo. Twarz po goleniu nie jest podrażniona
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025