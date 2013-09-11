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  • Jemné holení, hladká pokožka
  • Jemné holení, hladká pokožka
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  • Jemné holení, hladká pokožka

Ukončeno

Shaver series 7000 SensoTouchHolicí strojek pro mokré a suché holení

RQ1160/22

4.5
| (22) Recenze | 91% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Jemné holení, hladká pokožka
Strojek Philips SHAVER series 7000 poskytuje jemné a hladké holení. Systém GyroFlex 2D se snadno přizpůsobí křivkám vaší tváře a hlavy DualPrecision oholí i to nejmenší strniště.
Zobrazit všechny výhody
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Jemné holení, hladká pokožka

  • Systém DualPrecision a GyroFlex2D

  • 50 min bezdrátového použití/1h nabíjení

  • Přesný zastřihovač a pouzdro

  • Systém Jet Clean

Holicí drážky a otvory zachytávají i nejkratší chloupky

Holicí drážky a otvory zachytávají i nejkratší chloupky

Břity DualPrecision pohodlně holí delší chloupky i krátké strniště. 1. Štěrbiny holí dlouhé vousy. 2. Otvory holí strniště

Břity Super Lift and Cut zvedají chloupky a mohou je tak zastřihnout více

Břity Super Lift and Cut zvedají chloupky a mohou je tak zastřihnout více

Systém s dvojitým břitem, který je součástí holicího strojku Philips, nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.

2směrné hlavy Flexing dokonale kopírují křivky

2směrné hlavy Flexing dokonale kopírují křivky

Systém GyroFlex 2D pro kopírování obrysů tváře v tomto holicím strojku se snadno přizpůsobí všem křivkám na tváři a při dokonalém oholení současně minimalizuje tlak na pokožku a její podráždění.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Award image AWARD-612375

Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

22

Recenze

91%

Doporučuje tento produkt

1

11/09/2013

Česká republika

Česká republika

Produkt je opravdu vynikající

Dříve jsem používal holicí strojky BRAUN, ale podle mne je váš produkt mnohem lepší, nebo alespoň mně mnohem více vyhovuje. Jsem nadmíru spokojený.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 holicí strojek pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 holicí strojek pro mokré a suché holení

05/05/2020

Polska

Polska

TO JEST TO !!!!!

Witam Golarkę używam od ponad 8 lat. najlepsza golarka jaką kiedy kol wiek miałem przez 8 lat tylko raz zmieniłem głowice. Super goli , super działa niezniszczalna nic dodać nic ując. Zaznaczam że golarka dalej działa w 100% ale nadgryzł ja jednak ząb czasu. W tym roku jednak przyszedł czas na zmiany, wybór mógł być tylko jeden Philips a dokładnie model S9711/31 - myślę że posłuży tak długo jak poprzednik.

Výhody

Niezawodność, długi czas golenia na jednym ładowaniu

Nevýhody

Nie ma

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver

27/05/2014

Polska

Polska

jest wygodny w uzyciu i ergonomiczny

Produkt w stosunku do swojej ceny jest bardzo dobry. łatwo się go czyści, bateria trzyma bardzo długo. Twarz po goleniu nie jest podrażniona

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 SensoTouch RQ1160/21 Wet & dry electric shaver

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 