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  • Sada pro údržbu espresovače

Ukončeno

SaecoSada pro údržbu

RI9128/02

1 Ocenění

Sada pro údržbu espresovače
Sada pro údržbu vám umožní předejít poruchám vašeho espresovače a přitom zajistí čistý a bezproblémový provoz. Tato kompletní sada by měla zaručit maximální výkon vašeho přístroje
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Kompletní údržba espresovače Saeco

Sada pro údržbu espresovače

  • pro espresovače Saeco

  • 2x přípravek a 2x filtr na vodu

  • 10x odstraňovač oleje a servisní sada

Lepší kvalita za dobrou cenu (~30% sleva)

Lepší kvalita za dobrou cenu (~30% sleva)

Vše, co potřebujete k dokonalé ochraně plně automatického přístroje

Sada pro údržbu Saeco je nejvhodnější sadou pro dokonalé udržení špičkového výkonu espresovače Saeco.

Dokonalé odstranění vodního kamene ve vodních okruzích

Dokonalé odstranění vodního kamene ve vodních okruzích

Přípravek Philips Saeco na odstranění vodního kamene dokonale vyčistí veškeré vodní okruhy espresovače.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu