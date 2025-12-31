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Ukončeno
RI9128/02
pro espresovače Saeco
2x přípravek a 2x filtr na vodu
10x odstraňovač oleje a servisní sada
Lepší kvalita za dobrou cenu (~30% sleva)
Sada pro údržbu Saeco je nejvhodnější sadou pro dokonalé udržení špičkového výkonu espresovače Saeco.
Přípravek Philips Saeco na odstranění vodního kamene dokonale vyčistí veškeré vodní okruhy espresovače.
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