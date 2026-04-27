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  • Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv dlouhé vousy
  • Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv dlouhé vousy
  • Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv dlouhé vousy
  • Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv dlouhé vousy
  • Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv dlouhé vousy
  • Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv dlouhé vousy
  • Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv dlouhé vousy
  • Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv dlouhé vousy
  • Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv dlouhé vousy
  • Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv dlouhé vousy
  • Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv dlouhé vousy
  • Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv dlouhé vousy
  • Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv dlouhé vousy
  • Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv dlouhé vousy
  • Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv dlouhé vousy
  • Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv dlouhé vousy
  • Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv dlouhé vousy
  • Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv dlouhé vousy
  • Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv dlouhé vousy
  • Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv dlouhé vousy
  • Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv dlouhé vousy
  • Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv dlouhé vousy

Ukončeno

OneBlade Protvář a tělo

QP6550/15

4.5
| (1034) Recenze | 90% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv dlouhé vousy
Philips OneBlade Pro na tvář a tělo zastřihuje, tvaruje a holí vousy všech délek. K dispozici máte břit pro obličej a břit s chráničem pokožky na tělo. Přestaňte používat více nástrojů. OneBlade zvládne vše.
Zobrazit všechny výhody
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Philips OneBlade - volba č.1 v oblasti elektrického zastřihování1

Konstruováno ke střihu vousů, nikoli kůže

Zastřihuje, tvaruje a holí jakkoliv dlouhé vousy

  • Dobíjecí Li-iontová baterie

  • Přesný hřeben se 14 délkami

  • Vodotěsný, pro suché i mokré použití

  • Digitální displej LED

Jedinečná technologie OneBlade

Jedinečná technologie OneBlade

Philips OneBlade je vybaven revoluční technologií pro styling tváře a péči o vzhled. Dokáže zastřihnout, vytvarovat a oholit vousy všech délek. Díky systému dvojí ochrany, klouzavému potahu v kombinaci se zaoblenými špičkami je holení snazší a pohodlnější. Technologie holení představuje rychle se pohybující ostří (200x za sekundu), které je účinné i pro dlouhé vousy.

Zastřihuje

Zastřihuje

Zastřihněte si vousy na rovnoměrnou délku s pomocí nastavitelného hřebenu pro přesný střih. Vyberte si jedno ze 14 nastavení délky a získejte, po čem toužíte, od jednodenního strniště přes krátký střih až po delší vous. Na tělo použijte nasazovací hřeben na tělo (3 mm) a zastřihněte chlupy ve všech směrech.

Tvaruje

Tvaruje

Vytvarujte přesné linie díky oboustrannému břitu. Holte se oběma směry a snadno a rychle docílíte viditelného výsledku. Vylaďte si svůj styl za pár vteřin!

Technické specifikace

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Ocenění

  • Award image AWARD-3112060

Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

1034

Recenze

90%

Doporučuje tento produkt

27/04/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Je perfektní

No comment.Perfektní mašinka.Rychlé a kvalitní oholení.Mohu jedině doporučit.Za mě No.1

Výhody

Lehký , skladný

Nevýhody

Žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body

Date of Use 2026-04-12

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body

Date of Use 2026-04-12

30/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Překvapivě skvěle fungující

Přes trochu nedůvěry, jsem s holenim spokojen. Tichý provoz, rychlé nabíjení, funkční příslušenství.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body

25/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Naprostá bomba.Spokojenost, doporučuji.

Doporučuji.Naprostá spokojenost., přímo bomba........

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

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Upozornění

  1. Online průzkum mezi 16003 muži, uživateli elektrických holicích strojku, v 2024 

  1. Každý břit vydrží až 4 měsíce - Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.