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  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
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  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
  • OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy

Ukončeno

OneBlade

QP2520/30

4.6
| (3078) Recenze | 93% Doporučuje tento produkt
OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy
Philips OneBlade je nový revoluční hybridní zastřihovač, který dokáže zastřihovat a holit vousy jakékoli délky a vytvářet přesné linie a tvary. Zapomeňte na používání několika nástrojů pro zastřihování, úpravu a holení vousů, OneBlade zvládne všechno.
Zobrazit všechny výhody
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Philips OneBlade - volba č.1 v oblasti elektrického zastřihování1

Oholí bez pořezání

OneBlade zastřihuje, tvaruje a oholí jakkoli dlouhé vousy

  • Pro zastřihování, tvarování, holení

  • Oholí bez pořezání

  • 3 hřebenové nástavce na strniště

  • Nabíjecí, mokré i suché použití

Jedinečná technologie OneBlade

Jedinečná technologie OneBlade

Philips OneBlade je navržen pro styling tváře a péči o vzhled a zastřihne, vytvaruje a oholí vousy všech délek. Jeho klouzavá povrchová úprava a zaoblené hroty zajišťují snadné a pohodlné oholení. Ostří se pohybuje 200x za sekundu a účinně tak oholí i delší vousy.

Zastřihni to

Zastřihni to

Zastřihujte své strniště na oblíbenou délku. Holicí strojek Philips OneBlade je dodáván se 3 hřebeny na strniště. Ty mají délku 1 mm pro jednodenní strniště, 3 mm pro kratší strniště a 5 mm pro delší strniště.

Dejte tomu tvar

Dejte tomu tvar

Díky oboustrannému břitu uvidíte každý chloupek a během několika sekund vytvoříte přesné linie.

Technické specifikace

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Recenze

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4.6

z 5

3078

Recenze

93%

Doporučuje tento produkt

02/05/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Má skvělé funkce, dlouhou výdrž atd

Zastřihává výborně, jsem spokojen! Doporučuji ostatním.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP4530/30 Obličej

Date of Use 2026-04-29

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP4530/30 Obličej

Date of Use 2026-04-29

07/04/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Precizní holení

Ostré kontury.Je to první strojek, po kterém moje pleť nepálí. Holení je neuvěřitelně komfortní i bez použití pěny

Výhody

Mokré i suché holení.Žádné podráždění

Nevýhody

Náklady na náhradní břity

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QP2520/20 OneBlade

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt QP2520/20 OneBlade

08/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Super holící strojek.Velmi spokojený a hlavně nedráždí pokožku

Výhody

rychlé oholení bez podráždění

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP2724/23 Obličej

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP2724/23 Obličej

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Upozornění

  1. Online průzkum mezi 16003 muži, uživateli elektrických holicích strojku, v 2024 

  1. Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.