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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
Pro zastřihování, tvarování, holení
Oholí bez pořezání
3 hřebenové nástavce na strniště
Nabíjecí, mokré i suché použití
Philips OneBlade je navržen pro styling tváře a péči o vzhled a zastřihne, vytvaruje a oholí vousy všech délek. Jeho klouzavá povrchová úprava a zaoblené hroty zajišťují snadné a pohodlné oholení. Ostří se pohybuje 200x za sekundu a účinně tak oholí i delší vousy.
Zastřihujte své strniště na oblíbenou délku. Holicí strojek Philips OneBlade je dodáván se 3 hřebeny na strniště. Ty mají délku 1 mm pro jednodenní strniště, 3 mm pro kratší strniště a 5 mm pro delší strniště.
Díky oboustrannému břitu uvidíte každý chloupek a během několika sekund vytvoříte přesné linie.
4.6
z 5
3078
Recenze
93%
Doporučuje tento produkt
OndraEizik
02/05/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Má skvělé funkce, dlouhou výdrž atd
Zastřihává výborně, jsem spokojen! Doporučuji ostatním.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP4530/30 Obličej
Date of Use 2026-04-29
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP4530/30 Obličej
Date of Use 2026-04-29
Pes23
07/04/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Precizní holení
Ostré kontury.Je to první strojek, po kterém moje pleť nepálí. Holení je neuvěřitelně komfortní i bez použití pěny
Výhody
Mokré i suché holení.Žádné podráždění
Nevýhody
Náklady na náhradní břity
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt QP2520/20 OneBlade
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt QP2520/20 OneBlade
Hejlik
08/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Super holící strojek.Velmi spokojený a hlavně nedráždí pokožku
Výhody
rychlé oholení bez podráždění
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP2724/23 Obličej
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP2724/23 Obličej
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Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.