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  • Zastřihněte, tvarujte a oholte vousy jakékoli délky
  • Zastřihněte, tvarujte a oholte vousy jakékoli délky
  • Zastřihněte, tvarujte a oholte vousy jakékoli délky
  • Zastřihněte, tvarujte a oholte vousy jakékoli délky
  • Zastřihněte, tvarujte a oholte vousy jakékoli délky
  • Zastřihněte, tvarujte a oholte vousy jakékoli délky
  • Zastřihněte, tvarujte a oholte vousy jakékoli délky
  • Zastřihněte, tvarujte a oholte vousy jakékoli délky
  • Zastřihněte, tvarujte a oholte vousy jakékoli délky
  • Zastřihněte, tvarujte a oholte vousy jakékoli délky
  • Zastřihněte, tvarujte a oholte vousy jakékoli délky
  • Zastřihněte, tvarujte a oholte vousy jakékoli délky
  • Zastřihněte, tvarujte a oholte vousy jakékoli délky
  • Zastřihněte, tvarujte a oholte vousy jakékoli délky
  • Zastřihněte, tvarujte a oholte vousy jakékoli délky
  • Zastřihněte, tvarujte a oholte vousy jakékoli délky

Ukončeno

OneBladeNáhradní břit

QP230/50

4.5
| (312) Recenze | 90% Doporučuje tento produkt
Zastřihněte, tvarujte a oholte vousy jakékoli délky
Díky systému dvojí ochrany, hladké povrchové úpravě v kombinaci se zaoblenými hroty je holení snadnější a pohodlnější. Technologie holení představuje rychle se pohybující ostří vhodné pro vousy jakékoli délky.
Zobrazit všechny výhody
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Philips OneBlade - volba č.1 v oblasti elektrického zastřihování1

Konstruováno ke střihu vousů, nikoli kůže

Zastřihněte, tvarujte a oholte vousy jakékoli délky

  • Zástřih, tvar, oholení

  • 3 x original

  • Hodí se ke každé rukojeti OneBlade

  • Břit z nerezové oceli, který vydrží až 4 měsíce* pro neustálý pocit svěžesti

Jedinečná technologie OneBlade

Jedinečná technologie OneBlade

Philips OneBlade 360 je nový revoluční hybridní zastřihovač, který zastřihuje, tvaruje a holí vousy jakékoli délky snadněji než kdy dříve. Díky systému dvojí ochrany – hladké povrchové úpravě a zaobleným hrotům – je holení ještě snadnější a pohodlnější. Je vybaven rychle se pohybujícím ostřím, které si poradí s jakoukoli délkou vousů.

Hodí se ke každé rukojeti OneBlade

Hodí se ke každé rukojeti OneBlade

Kompatibilní s modely OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) a OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Břit, který se jen tak neztupí

Břit, který se jen tak neztupí

Odolný břit z nerezové oceli, který vydrží až 4 měsíce*, udržuje pocit hladkého oholení. Když se na břitu zobrazí indikátor výměny, tedy ikona vysunutí, jeho výkon už nemusí být optimální. K dosažení perfektního oholení je načase břit vyměnit.

Technické specifikace

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Recenze

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4.5

z 5

312

Recenze

90%

Doporučuje tento produkt

22/04/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

One blade

S výrobkem jsem naprosto spokojen,funguje,jak bylo prezentováno.

Výhody

Pohodlné používání

Nevýhody

-

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP250/50 Náhradní břit

Date of Use 2026-04-05

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP250/50 Náhradní břit

Date of Use 2026-04-05

13/01/2026

Česká republika

Česká republika

Břity

Vyzkoušel jsem spoustu holících strojků, ale vždy jsem měl podrážděnou kůži na krku, břity One Blade jsou super a bez podrážděnou. Doporučuji..

Výhody

Super holení...

Nevýhody

Musí se stále dokupovat...

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP240/50 Náhradní břit

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP240/50 Náhradní břit

03/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Kvalitní

Precizně a šetrně holí, kvalitní, lehký do ruky, manipulace výborná

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP240/50 Náhradní břit

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade QP240/50 Náhradní břit

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Upozornění

  1. Online průzkum mezi 16003 muži, uživateli elektrických holicích strojku, v 2024 

  1. Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.