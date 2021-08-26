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  • DualPrecision
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  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
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  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision

Ukončeno

Shaver series 5000 PowerTouchHolicí strojek pro suché holení

PT870/16

5
| (8) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
DualPrecision
Na holení se strojkem PowerTouch Plus se budete vždy těšit. Na jedno nabití se nyní můžete holit o několik minut déle, je vybaven plně omyvatelnými hlavami a břity DualPrecision pro čistší holení. S holicím strojkem PowerTouch Plus bude vaše ranní rutina rychle hotová.
Zobrazit všechny výhody
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Zachycuje více chloupků

DualPrecision

  • Výkyvné hlavy DualPrecision

  • 50 min bezdrátového použití/1h nabíjení

  • Výklopný zastřihovač

Hlavy DualPrecision holí dlouhé vousy i strniště

Hlavy DualPrecision holí dlouhé vousy i strniště

Břity DualPrecision pohodlně holí delší vousy i krátká strniště. 1. Štěrbiny holí dlouhé vousy. 2. Otvory holí strniště.

Pivot, Flex & Float

Pivot, Flex & Float

Hlavy jsou v těsném kontaktu s pokožkou a kopírují její tvar, zatímco čepy dodávají pohybu další dimenzi – to vše dohromady znamená hladké, rychlé a pohodlné holení.

Břity Super Lift & Cut zvedají vousy a mohou je tak zastřihnout více

Břity Super Lift & Cut zvedají vousy a mohou je tak zastřihnout více

První břit zvedá každý vous, zatímco druhý jej pohodlně uřízne pod úrovní pokožky a zajistí tak naprosto hladké oholení.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

8

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

26/08/2021

Česká republika

Česká republika

Pohodový společník

Plně mi vyhovuje víc než 10 let při denním užívání

Výhody

nezávislost na síti

Nevýhody

drahé náhradní hlavice

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Výborný

Jsem spokojen. Výrobek užívám denně. Nemám žádné problémy.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt splnil veškerá má očekávání.

Holicí strojek jsem si pořídil, protože jsem byl spokojený s předchozím holicím strojkem Philips - svým vůbec prvním holicím strojkem. Opět nezklamal. Hladší oholení, zastřihovač vlasů, možnost opláchnout strojek ve vodě. Na jedno nabití vydrží každodenní holení téměř celý měsíc, za hodinku je strojek opět nabitý, ale hlavně se po vybití může používat dál napájený ze sítě. Bohužel chybí pouzdro, strojek má jen krytku hlavy. Nabíječka vypadá jako u mobilu, uvítal bych kroucený kabel, který je kratší, ale v případě potřeby se natáhne. Tento se v šuplíku do příštího nabíjení snaží samovolně vytvořit uzel. :) To samozřejmě neubírá na kvalitě strojku, ale pouhý poznatek v porovnání s předchozím strojkem Philips.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 