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Ukončeno
Výkyvné hlavy DualPrecision
50 min bezdrátového použití/1h nabíjení
Výklopný zastřihovač
Břity DualPrecision pohodlně holí delší vousy i krátká strniště. 1. Štěrbiny holí dlouhé vousy. 2. Otvory holí strniště.
Hlavy jsou v těsném kontaktu s pokožkou a kopírují její tvar, zatímco čepy dodávají pohybu další dimenzi – to vše dohromady znamená hladké, rychlé a pohodlné holení.
První břit zvedá každý vous, zatímco druhý jej pohodlně uřízne pod úrovní pokožky a zajistí tak naprosto hladké oholení.
5.0
z 5
8
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
děda z Karlova
26/08/2021
Česká republika
Pohodový společník
Plně mi vyhovuje víc než 10 let při denním užívání
Výhody
nezávislost na síti
Nevýhody
drahé náhradní hlavice
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
děda
08/09/2013
Česká republika
Výborný
Jsem spokojen. Výrobek užívám denně. Nemám žádné problémy.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
Aleš
25/08/2013
Česká republika
Tento produkt splnil veškerá má očekávání.
Holicí strojek jsem si pořídil, protože jsem byl spokojený s předchozím holicím strojkem Philips - svým vůbec prvním holicím strojkem. Opět nezklamal. Hladší oholení, zastřihovač vlasů, možnost opláchnout strojek ve vodě. Na jedno nabití vydrží každodenní holení téměř celý měsíc, za hodinku je strojek opět nabitý, ale hlavně se po vybití může používat dál napájený ze sítě. Bohužel chybí pouzdro, strojek má jen krytku hlavy. Nabíječka vypadá jako u mobilu, uvítal bych kroucený kabel, který je kratší, ale v případě potřeby se natáhne. Tento se v šuplíku do příštího nabíjení snaží samovolně vytvořit uzel. :) To samozřejmě neubírá na kvalitě strojku, ale pouhý poznatek v porovnání s předchozím strojkem Philips.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Holicí strojek pro suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025