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  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
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  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut

Ukončeno

Shaver series 3000Holicí strojek pro suché holení

PT731/16

4.5
| (335) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
ComfortCut
PowerTouch vám dodá hned po ránu dobrou náladu. Nyní má delší výdrž na jedno nabití, plně omyvatelné hlavy a břity ComfortCut, které vám poskytnou pohodlnější holení. Díky holicímu strojku PowerTouch můžete každé ráno doslova prolétnout svojí ranní rutinou.
Zobrazit všechny výhody
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Pohodlné a rychlé oholení

ComfortCut

  • Hlavy ComfortCut Flexing

  • 45 min bezdrátového použití/8h nabíjení

  • Výklopný zastřihovač

Břity ComfortCut jemně klouzají a zaručují tak hladké a kvalitní oholení

Břity ComfortCut jemně klouzají a zaručují tak hladké a kvalitní oholení

Břity ComfortCut mají zaoblené hrany, které klouzají hladce po pokožce, takže dosáhnete hladkého a pohodlného oholení.

Flex & Float kopíruje obličej a krk

Flex & Float kopíruje obličej a krk

Automaticky se přizpůsobuje konturám vašeho obličeje a krku pro hladší oholení.

Více než 45 minut holení, 8 hodin nabíjení

Více než 45 minut holení, 8 hodin nabíjení

Úsporný výkonný lithium-iontový akumulátor vám poskytne více oholení na jedno nabití. Zajišťuje více než 45 minut holení – to je 15 oholení – po 8 hodinách nabíjení. Zapojte ji na 3 minuty a bude to stačit na jedno oholení.

Technické specifikace

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Recenze

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4.5

z 5

335

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Dokonalý holící strojek

Holící strojek se přizpůsobí tvarům tváře a vůbec ji nepodráždí.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 S3510/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 S3510/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výborně holí

Výborně holí i tvrdé vousy. Frézky vydrží rok, než je nutná výměna. Snadno se čistí.

Výhody

Trvanlivost fréz

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

16/05/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Pěkné hladké oholení

Na 1 nabití vydrží tak na 3-4 holení. Dobře padne do ruky.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 S3120/06 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 