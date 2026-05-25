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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Až 215 g/min páry a parní ráz 850 g
Technologie OptimalTEMP s garancí nespálení u všech oděvů
Inteligentní automatická pára s pohybovým senzorem
1 hodina žehlení s velkou 1,4l nádržkou na vodu
Systém Easy De-Calc pro snadnou údržbu
Napařovací systém TurboPower nabízí lepší zážitek z žehlení se silnějším výstupem páry bez přerušení. Motor TurboPower snižuje výskyt mokrých skvrn na oděvech během žehlení*. Váš šatník je tak vždy připraven, aniž byste museli čekat, než oděvy uschnou.
Díky technologii OptimalTEMP je zaručeno, že nedojde ke spálení žehlitelných tkanin bez ohledu na to, jaké nastavení páry vyberete. Žehlete s klidem jakýkoli typ oděvu od hedvábné halenky po bavlněnou košili. Zaručujeme, že parní generátor nikdy nespálí žádnou žehlitelnou tkaninu, ani když žehličku necháte bez dozoru. Nemusíte se bát ji volně odložit na své oblečení nebo na žehlicí prkno.
Technologie chytrého AI senzoru pohybu rozpozná, kdy se žehlička pohybuje nad oblečením, a automaticky spustí výkonnou páru. Užívejte si snadné a rychlé žehlení, zatímco žehlička napařuje za vás.
5.0
z 5
12
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Peglica23
25/05/2026
Hrvatska
Pegla je jednostavna za upotrebu
Savršena parna postaja, jednostavna za korištenje, pegla lagana, ma odlična! :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja
Date of Use 2026-04-30
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja
Date of Use 2026-04-30
Peglica123
25/05/2026
Hrvatska
Savršeno opeglano i brže nego ikad
Najbolja parna postaja koju sam imala! prosli model je na pocetku ostavljao kapljice vode, ali ova radi besprijekorno od prvog komada. najbolje je sto sam gotova s peglanjem za tren. ni pol sata za dvije masine vesa. odusevljena!
Výhody
brzina, besprijekorno peglanje
Nevýhody
nista
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja
Date of Use 2026-04-23
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja
Date of Use 2026-04-23
Sassu
24/07/2026
Eesti
Südamerahu triikimise ajal
Olles pikalt ainult rõivaarutit kasutanud, olin unustanud kui kiire triikrauaga triikimine on. Väga mugav kasutada, paak kestab kaua ja ei pea pikalt täitma. Mulle meeldib, et ma ei pea režiimi vahetamise pärast muretsema, sest olen minevikus mitu riideeset vale režiimiga ära rikkunud. Nüüd on süda rahul!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus
Date of Use 2026-05-28
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus
Date of Use 2026-05-28
Množství páry (norma IEC60311) vs. ostatní parní generátory; červen 2025.
ve srovnání s modelem PSG8000S
Ve srovnání s režimem MAX
Otestováno externí organizací na typy bakterií Escherichia coli 8739, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 při minutové době napařování.