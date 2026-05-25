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  • Nejvýkonnější parní generátor*
  • Nejvýkonnější parní generátor*
  • Nejvýkonnější parní generátor*
  • Nejvýkonnější parní generátor*
  • Nejvýkonnější parní generátor*
  • Nejvýkonnější parní generátor*
  • Nejvýkonnější parní generátor*
  • Nejvýkonnější parní generátor*
  • Nejvýkonnější parní generátor*
  • Nejvýkonnější parní generátor*

Parní generátor PerfectCare 8000 SeriesPéče o oděvy

PSG8300/80

5
| (12) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Nejvýkonnější parní generátor*
Nejvýkonnější parní generátor na trhu, nová řada 8000, se přizpůsobí vaší rychlosti žehlení díky inteligentní technologii AI Motion. Technologie OptimalTemp zaručuje žehlení bez spálení na všech žehlitelných látkách. Žehlení nikdy nebylo snazší!
Zobrazit všechny výhody

AI senzor, který přizpůsobuje páru rychlosti žehlení

Nejvýkonnější parní generátor*

  • Až 215 g/min páry a parní ráz 850 g

  • Technologie OptimalTEMP s garancí nespálení u všech oděvů

  • Inteligentní automatická pára s pohybovým senzorem

  • 1 hodina žehlení s velkou 1,4l nádržkou na vodu

  • Systém Easy De-Calc pro snadnou údržbu

Napařovací systém TurboPower pro výkonnou páru

Napařovací systém TurboPower pro výkonnou páru

Napařovací systém TurboPower nabízí lepší zážitek z žehlení se silnějším výstupem páry bez přerušení. Motor TurboPower snižuje výskyt mokrých skvrn na oděvech během žehlení*. Váš šatník je tak vždy připraven, aniž byste museli čekat, než oděvy uschnou.

Technologie OptimalTEMP, garance nespálení

Technologie OptimalTEMP, garance nespálení

Díky technologii OptimalTEMP je zaručeno, že nedojde ke spálení žehlitelných tkanin bez ohledu na to, jaké nastavení páry vyberete. Žehlete s klidem jakýkoli typ oděvu od hedvábné halenky po bavlněnou košili. Zaručujeme, že parní generátor nikdy nespálí žádnou žehlitelnou tkaninu, ani když žehličku necháte bez dozoru. Nemusíte se bát ji volně odložit na své oblečení nebo na žehlicí prkno.

Inteligentní automatická pára pro žehlení bez námahy

Inteligentní automatická pára pro žehlení bez námahy

Technologie chytrého AI senzoru pohybu rozpozná, kdy se žehlička pohybuje nad oblečením, a automaticky spustí výkonnou páru. Užívejte si snadné a rychlé žehlení, zatímco žehlička napařuje za vás.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

12

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

25/05/2026

Hrvatska

Hrvatska

Pegla je jednostavna za upotrebu

Savršena parna postaja, jednostavna za korištenje, pegla lagana, ma odlična! :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja

Date of Use 2026-04-30

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja

Date of Use 2026-04-30

25/05/2026

Hrvatska

Hrvatska

Savršeno opeglano i brže nego ikad

Najbolja parna postaja koju sam imala! prosli model je na pocetku ostavljao kapljice vode, ali ova radi besprijekorno od prvog komada. najbolje je sto sam gotova s peglanjem za tren. ni pol sata za dvije masine vesa. odusevljena!

Výhody

brzina, besprijekorno peglanje

Nevýhody

nista

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja

Date of Use 2026-04-23

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja

Date of Use 2026-04-23

24/07/2026

Eesti

Eesti

Südamerahu triikimise ajal

Olles pikalt ainult rõivaarutit kasutanud, olin unustanud kui kiire triikrauaga triikimine on. Väga mugav kasutada, paak kestab kaua ja ei pea pikalt täitma. Mulle meeldib, et ma ei pea režiimi vahetamise pärast muretsema, sest olen minevikus mitu riideeset vale režiimiga ära rikkunud. Nüüd on süda rahul!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus

Date of Use 2026-05-28

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus

Date of Use 2026-05-28

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Upozornění

  1. Množství páry (norma IEC60311) vs. ostatní parní generátory; červen 2025.

  2. ve srovnání s modelem PSG8000S

  3. Ve srovnání s režimem MAX

  4. Otestováno externí organizací na typy bakterií Escherichia coli 8739, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 při minutové době napařování.