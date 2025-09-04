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  • Nejvýkonnější parní generátor*
  • Nejvýkonnější parní generátor*
  • Nejvýkonnější parní generátor*
  • Nejvýkonnější parní generátor*
  • Nejvýkonnější parní generátor*
  • Nejvýkonnější parní generátor*
  • Nejvýkonnější parní generátor*
  • Nejvýkonnější parní generátor*
  • Nejvýkonnější parní generátor*

Parní generátor PerfectCare 8000 SeriesPéče o oděvy

PSG8300/20

5
| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Nejvýkonnější parní generátor*
Nejvýkonnější parní generátor na trhu, nová řada 8000, se přizpůsobí vaší rychlosti žehlení díky inteligentní technologii AI Motion. Technologie OptimalTemp zaručuje žehlení bez spálení na všech žehlitelných látkách. Žehlení nikdy nebylo snazší!
Zobrazit všechny výhody

AI senzor, který přizpůsobuje páru rychlosti žehlení

Nejvýkonnější parní generátor*

  • Až 215 g/min páry a parní ráz 850 g

  • Technologie OptimalTEMP s garancí nespálení u všech oděvů

  • Inteligentní automatická pára s pohybovým senzorem

  • 1 hodina žehlení s velkou 1,4l nádržkou na vodu

  • Systém Easy De-Calc pro snadnou údržbu

Napařovací systém TurboPower pro výkonnou páru

Napařovací systém TurboPower pro výkonnou páru

Napařovací systém TurboPower nabízí lepší zážitek z žehlení se silnějším výstupem páry bez přerušení. Motor TurboPower snižuje výskyt mokrých skvrn na oděvech během žehlení*. Váš šatník je tak vždy připraven, aniž byste museli čekat, než oděvy uschnou.

Technologie OptimalTEMP, garance nespálení

Technologie OptimalTEMP, garance nespálení

Díky technologii OptimalTEMP je zaručeno, že nedojde ke spálení žehlitelných tkanin bez ohledu na to, jaké nastavení páry vyberete. Žehlete s klidem jakýkoli typ oděvu od hedvábné halenky po bavlněnou košili. Zaručujeme, že parní generátor nikdy nespálí žádnou žehlitelnou tkaninu, ani když žehličku necháte bez dozoru. Nemusíte se bát ji volně odložit na své oblečení nebo na žehlicí prkno.

Inteligentní automatická pára pro žehlení bez námahy

Inteligentní automatická pára pro žehlení bez námahy

Technologie chytrého AI senzoru pohybu rozpozná, kdy se žehlička pohybuje nad oblečením, a automaticky spustí výkonnou páru. Užívejte si snadné a rychlé žehlení, zatímco žehlička napařuje za vás.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

04/09/2025

България

България

Цена - качество

Очарована съм от продукта! Препоръчвам за всяко домакинство. :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите

04/09/2025

България

България

Прекрасен уред

Изключително съм доволна от уреда. Технология от ново поколение! Всеки трябва да го притежава.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите

04/09/2025

България

България

Продуктът има чудесни характеристики

Много добър продукт. Гладенето е по-лесно от всякога.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите

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Upozornění

  1. Množství páry (norma IEC60311) vs. ostatní parní generátory; červen 2025.

  2. ve srovnání s modelem PSG8000S

  3. Ve srovnání s režimem MAX

  4. Otestováno externí organizací na typy bakterií Escherichia coli 8739, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 při minutové době napařování.