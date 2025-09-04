3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Až 215 g/min páry a parní ráz 850 g
Technologie OptimalTEMP s garancí nespálení u všech oděvů
Inteligentní automatická pára s pohybovým senzorem
1 hodina žehlení s velkou 1,4l nádržkou na vodu
Systém Easy De-Calc pro snadnou údržbu
Napařovací systém TurboPower nabízí lepší zážitek z žehlení se silnějším výstupem páry bez přerušení. Motor TurboPower snižuje výskyt mokrých skvrn na oděvech během žehlení*. Váš šatník je tak vždy připraven, aniž byste museli čekat, než oděvy uschnou.
Díky technologii OptimalTEMP je zaručeno, že nedojde ke spálení žehlitelných tkanin bez ohledu na to, jaké nastavení páry vyberete. Žehlete s klidem jakýkoli typ oděvu od hedvábné halenky po bavlněnou košili. Zaručujeme, že parní generátor nikdy nespálí žádnou žehlitelnou tkaninu, ani když žehličku necháte bez dozoru. Nemusíte se bát ji volně odložit na své oblečení nebo na žehlicí prkno.
Technologie chytrého AI senzoru pohybu rozpozná, kdy se žehlička pohybuje nad oblečením, a automaticky spustí výkonnou páru. Užívejte si snadné a rychlé žehlení, zatímco žehlička napařuje za vás.
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Liiya
04/09/2025
България
Цена - качество
Очарована съм от продукта! Препоръчвам за всяко домакинство. :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Елиз
04/09/2025
България
Прекрасен уред
Изключително съм доволна от уреда. Технология от ново поколение! Всеки трябва да го притежава.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Zebra2987
04/09/2025
България
Продуктът има чудесни характеристики
Много добър продукт. Гладенето е по-лесно от всякога.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Množství páry (norma IEC60311) vs. ostatní parní generátory; červen 2025.
ve srovnání s modelem PSG8000S
Ve srovnání s režimem MAX
Otestováno externí organizací na typy bakterií Escherichia coli 8739, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 při minutové době napařování.