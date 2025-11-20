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  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
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  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
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  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry

7000 SeriesParní generátor PerfectCare

PSG7300/70

4.9
| (110) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
Nový parní generátor PerfectCare 7000 Series je navržen pro snadné žehlení s automatickým napařováním. Díky technologii snímačů pohybu spustí napařování, jakmile se pustíte do žehlení. S technologií OptimalTEMP vás na žádných žehlitelných látkách nečekají spáleniny.
Zobrazit všechny výhody

Žehlení bez námahy. Skvělé výsledky.

Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry

  • Automatické napařování s detekcí pohybu

  • Vertikální napařování záclon a visících oděvů

  • Technologie OptimalTEMP s garancí nespálení u všech oděvů

  • Výstup páry až 170 g/min a parní ráz 650 g

  • 1 hodina žehlení s velkou 1,5l nádržkou na vodu

Inteligentní automatická pára pro žehlení bez námahy

Inteligentní automatická pára pro žehlení bez námahy

Technologie snímače pohybu rozpozná, kdy se žehlička pohybuje nad oblečením, a automaticky spustí výkonnou páru. Vychutnejte si snadné a rychlé žehlení, zatímco žehlička napařuje za vás.

Napařovací systém TurboPower pro výkonnou páru

Napařovací systém TurboPower pro výkonnou páru

Napařovací systém TurboPower nabízí lepší zážitek z žehlení se silnějším výstupem páry bez přerušení. Motor TurboPower snižuje výskyt mokrých skvrn na oděvech během žehlení*. Váš šatník je tak vždy připraven, aniž byste museli čekat, než oděvy uschnou.

Žehlicí plocha SteamGlide Elite pro dokonalé klouzání

Žehlicí plocha SteamGlide Elite pro dokonalé klouzání

SteamGlide Elite je naše nejnovější a nejvyspělejší technologie, která zajišťuje špičkové klouzání a vynikající odolnost proti poškrábání. Pokročilá nanotitanová vrstva zaručuje skvělé klouzání po všech oděvech a poskytuje tak opravdu rychlé výsledky.

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

110

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

20/11/2025

Česká republika

Česká republika

Parní generátor pro náročné

Tento parní generátor předčil má očekávání, jak účinností žehlení, silným vývojem páry, ovládáním vývoje páry, zvukovou signalizací zapnutí, nahřátí a chybějící vody. Design je moderní a praktický. Robustní ucho velmi pomáhá v přenášení stanice, která je větších rozměrů. Doplňování vody je usnadněno otvorem z hora a odnímatelnou nádržkou s velkým objemem 1,4 litru. Velmi dobré výsledky jsou i při vertikálním žehlení, které se zapíná tlačítkem na držadle. Výhodou je použití vody z kohoutku a možností odkalkování stanice šroubovacím otvorem, který je velmi prakticky vyřešen.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Parní generátor PerfectCare 8000 Series

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Parní generátor PerfectCare 8000 Series

19/11/2025

Česká republika

Česká republika

Výborná žehlička

Produkt jsem zakoupila cca před týdnem, splnil moje očekávání. Na požadovanou teplotu se zahřeje rychle, pára je dostatečně silná, oblečení stačilo vyžehlit z jedné strany a sklady se vyrovnaly. Dobře žehlička i při svislém žehlení. Výhodou je zabudované ucho na přenášení a zamykání žehličky. Nevýhodou pro mě jako leváka bylo, že ucho se dá složit jenom na jednu stranu a při žehlení se mi šňůra občas zasekla o ucho.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Parní generátor PerfectCare 8000 Series

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Parní generátor PerfectCare 8000 Series

19/11/2025

Česká republika

Česká republika

Žehlička už nikdy víc :-)

Parní generátor mne velmi mile překvapil. Žehlí se opravdu snadněji, stačí pár tahů. Ušetří se hodně času. Žehlit jde i ve vertikální poloze. Když nechám žehličku na látce, tak se opravdu nespálí. Má i vychytávky jako výlevku na přebytečnou vodu, i prostor na obmotání kabelů při úklidu. Vyžehlila jsem snadno i lněné oblečení, se kterým obyčejně bojuju. Jsem opravdu velmi mile překvapena a rozhodně už se k žehličce nevrátím, nečekala jsem takový rozdíl.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Parní generátor PerfectCare 8000 Series

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Parní generátor PerfectCare 8000 Series

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Upozornění

  1. Ve srovnání s modelem PSG8000S.

  2. Ve srovnání s režimem MAX.

  3. Otestováno externí organizací na typy bakterií Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 při minutové době napařování.