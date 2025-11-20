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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Automatické napařování s detekcí pohybu
Vertikální napařování záclon a visících oděvů
Technologie OptimalTEMP s garancí nespálení u všech oděvů
Výstup páry až 170 g/min a parní ráz 650 g
1 hodina žehlení s velkou 1,5l nádržkou na vodu
Technologie snímače pohybu rozpozná, kdy se žehlička pohybuje nad oblečením, a automaticky spustí výkonnou páru. Vychutnejte si snadné a rychlé žehlení, zatímco žehlička napařuje za vás.
Napařovací systém TurboPower nabízí lepší zážitek z žehlení se silnějším výstupem páry bez přerušení. Motor TurboPower snižuje výskyt mokrých skvrn na oděvech během žehlení*. Váš šatník je tak vždy připraven, aniž byste museli čekat, než oděvy uschnou.
SteamGlide Elite je naše nejnovější a nejvyspělejší technologie, která zajišťuje špičkové klouzání a vynikající odolnost proti poškrábání. Pokročilá nanotitanová vrstva zaručuje skvělé klouzání po všech oděvech a poskytuje tak opravdu rychlé výsledky.
4.9
z 5
110
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Bartys
20/11/2025
Česká republika
Parní generátor pro náročné
Tento parní generátor předčil má očekávání, jak účinností žehlení, silným vývojem páry, ovládáním vývoje páry, zvukovou signalizací zapnutí, nahřátí a chybějící vody. Design je moderní a praktický. Robustní ucho velmi pomáhá v přenášení stanice, která je větších rozměrů. Doplňování vody je usnadněno otvorem z hora a odnímatelnou nádržkou s velkým objemem 1,4 litru. Velmi dobré výsledky jsou i při vertikálním žehlení, které se zapíná tlačítkem na držadle. Výhodou je použití vody z kohoutku a možností odkalkování stanice šroubovacím otvorem, který je velmi prakticky vyřešen.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Parní generátor PerfectCare 8000 Series
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Parní generátor PerfectCare 8000 Series
Prdle
19/11/2025
Česká republika
Výborná žehlička
Produkt jsem zakoupila cca před týdnem, splnil moje očekávání. Na požadovanou teplotu se zahřeje rychle, pára je dostatečně silná, oblečení stačilo vyžehlit z jedné strany a sklady se vyrovnaly. Dobře žehlička i při svislém žehlení. Výhodou je zabudované ucho na přenášení a zamykání žehličky. Nevýhodou pro mě jako leváka bylo, že ucho se dá složit jenom na jednu stranu a při žehlení se mi šňůra občas zasekla o ucho.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Parní generátor PerfectCare 8000 Series
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Parní generátor PerfectCare 8000 Series
Bohu
19/11/2025
Česká republika
Žehlička už nikdy víc :-)
Parní generátor mne velmi mile překvapil. Žehlí se opravdu snadněji, stačí pár tahů. Ušetří se hodně času. Žehlit jde i ve vertikální poloze. Když nechám žehličku na látce, tak se opravdu nespálí. Má i vychytávky jako výlevku na přebytečnou vodu, i prostor na obmotání kabelů při úklidu. Vyžehlila jsem snadno i lněné oblečení, se kterým obyčejně bojuju. Jsem opravdu velmi mile překvapena a rozhodně už se k žehličce nevrátím, nečekala jsem takový rozdíl.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Parní generátor PerfectCare 8000 Series
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Parní generátor PerfectCare 8000 Series
Ve srovnání s modelem PSG8000S.
Ve srovnání s režimem MAX.
Otestováno externí organizací na typy bakterií Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 při minutové době napařování.