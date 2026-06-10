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  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry

7000 SeriesParní generátor PerfectCare

PSG7300/20

4
| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
Nový parní generátor PerfectCare 7000 Series je navržen pro snadné žehlení s automatickým napařováním. Díky technologii snímačů pohybu spustí napařování, jakmile se pustíte do žehlení. S technologií OptimalTEMP vás na žádných žehlitelných látkách nečekají spáleniny.
Zobrazit všechny výhody

Žehlení bez námahy. Skvělé výsledky.

Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry

  • Automatické napařování s detekcí pohybu

  • Vertikální napařování záclon a visících oděvů

  • Technologie OptimalTEMP s garancí nespálení u všech oděvů

  • Výstup páry až 170 g/min a parní ráz 650 g

  • 1 hodina žehlení s velkou 1,5l nádržkou na vodu

Inteligentní automatická pára pro žehlení bez námahy

Inteligentní automatická pára pro žehlení bez námahy

Technologie snímače pohybu rozpozná, kdy se žehlička pohybuje nad oblečením, a automaticky spustí výkonnou páru. Vychutnejte si snadné a rychlé žehlení, zatímco žehlička napařuje za vás.

Napařovací systém TurboPower pro výkonnou páru

Napařovací systém TurboPower pro výkonnou páru

Napařovací systém TurboPower nabízí lepší zážitek z žehlení se silnějším výstupem páry bez přerušení. Motor TurboPower snižuje výskyt mokrých skvrn na oděvech během žehlení*. Váš šatník je tak vždy připraven, aniž byste museli čekat, než oděvy uschnou.

Žehlicí plocha SteamGlide Elite pro dokonalé klouzání

Žehlicí plocha SteamGlide Elite pro dokonalé klouzání

SteamGlide Elite je naše nejnovější a nejvyspělejší technologie, která zajišťuje špičkové klouzání a vynikající odolnost proti poškrábání. Pokročilá nanotitanová vrstva zaručuje skvělé klouzání po všech oděvech a poskytuje tak opravdu rychlé výsledky.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2

10/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične značajke

Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

jedna od boljih postaja na tržištu

ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

bolja i od najbolje parne postaje

bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!

Výhody

brzina, jednostavnost, nema kurenja robe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

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Upozornění

  1. Ve srovnání s modelem PSG8000S.

  2. Ve srovnání s režimem MAX.

  3. Otestováno externí organizací na typy bakterií Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 při minutové době napařování.