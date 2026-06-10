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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Automatické napařování s detekcí pohybu
Vertikální napařování záclon a visících oděvů
Technologie OptimalTEMP s garancí nespálení u všech oděvů
Výstup páry až 170 g/min a parní ráz 650 g
1 hodina žehlení s velkou 1,5l nádržkou na vodu
Technologie snímače pohybu rozpozná, kdy se žehlička pohybuje nad oblečením, a automaticky spustí výkonnou páru. Vychutnejte si snadné a rychlé žehlení, zatímco žehlička napařuje za vás.
Napařovací systém TurboPower nabízí lepší zážitek z žehlení se silnějším výstupem páry bez přerušení. Motor TurboPower snižuje výskyt mokrých skvrn na oděvech během žehlení*. Váš šatník je tak vždy připraven, aniž byste museli čekat, než oděvy uschnou.
SteamGlide Elite je naše nejnovější a nejvyspělejší technologie, která zajišťuje špičkové klouzání a vynikající odolnost proti poškrábání. Pokročilá nanotitanová vrstva zaručuje skvělé klouzání po všech oděvech a poskytuje tak opravdu rychlé výsledky.
4.0
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
MSO12MS
10/06/2026
Hrvatska
Proizvod ima odlične značajke
Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Kaks1
23/07/2025
Hrvatska
jedna od boljih postaja na tržištu
ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Perunika92
23/07/2025
Hrvatska
bolja i od najbolje parne postaje
bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!
Výhody
brzina, jednostavnost, nema kurenja robe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Ve srovnání s modelem PSG8000S.
Ve srovnání s režimem MAX.
Otestováno externí organizací na typy bakterií Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 při minutové době napařování.