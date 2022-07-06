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  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
  • Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry

PerfectCare 7000 SeriesParní generátor

PSG7130/20

4.7
| (42) Recenze | 93% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry
Parní generátor PerfectCare 7000 Series je navržen pro vaše pohodlí a praktické využití. Díky nové technologií snímače pohybu začne napařovat hned, jakmile se pustíte do žehlení. Technologie OptimalTEMP garantuje nespálení žádné žehlitelné látky.
Zobrazit všechny výhody

Žehlení bez námahy. Skvělé výsledky.

Rychlé žehlení automatickým uvolňováním páry

  • Inteligentní automatická pára

  • Garance žehlení bez spálení*

  • Odnímatelná nádržka na vodu 1,8 l

  • Ultralehká žehlička

Technologie OptimalTEMP, garance nespálení

Technologie OptimalTEMP, garance nespálení

Díky technologii OptimalTEMP dosáhnete skvělých výsledků s jedním ideálním nastavením teploty. Zaručujeme, že tato žehlička nikdy nezpůsobí spálení žádné žehlitelné tkaniny, pokud ji necháte bez dozoru. Můžete ji bez obav nechat ležet na oblečení nebo na žehlicím prkně.

Výkonné napařování pro efektivní odstranění záhybů

Výkonné napařování pro efektivní odstranění záhybů

Silný, trvalý výstup páry umožňuje účinné odstraňování i u těch nejodolnějších záhybů na těch nejsilnějších tkaninách.

Jediné ideální nastavení teploty pro všechny žehlitelné oděvy

Jediné ideální nastavení teploty pro všechny žehlitelné oděvy

Žehlete vše od hedvábí po džíny bez úpravy teploty a s garancí nespálení látky. Díky technologií OptimalTEMP není nutné nic nastavovat. Prádlo už nemusíte předem třídit nebo čekat na zahřátí a ochlazení žehličky. Jste připraveni kdykoli a na jakoukoli látku.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

42

Recenze

93%

Doporučuje tento produkt

4
3

06/07/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Naprostá spokojenost

Naprostá spokojenost, žádné nastavování, hlídání žehličky naprkně, jediné co u této chybí kontrola odkapávání vody, jinak veliká spokojenost.

Výhody

Nemusím nic hlídat

Nevýhody

Občaa kape voda

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 7000 Series PSG7140/70 Parní generátor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 7000 Series PSG7140/70 Parní generátor

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Žehlení bez spálení

Není třeba třídít prádlo podle druhů - nic se nespálí. Velmi lehké žehlení, velká nádržka na vodu.

Nevýhody

Vyšší cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 Parní generátor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 Parní generátor

04/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Parní generátor

Parní generátor je velice lehký, krásně se s ním žehlí, skvěle napařuje a nádobka na vodu je naprosto dostačující na dlouhé žehlení. Velice doporučuji.

Výhody

lehký, výkonný, dostatečně dlouhá šňůra, velká nádoba na vodu, skvěle napařuje.

Nevýhody

uměla bych si představit hezčí design

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 Parní generátor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 Parní generátor

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Upozornění

  1. Bezpečný pro všechny tkaniny

  2. až 30% snížení spotřeby energie na základě normy IEC 603311, NORMÁLNÍ režim ve srovnání s režimem MAX