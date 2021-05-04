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  • Rychlý a výkonný
  • Rychlý a výkonný
  • Rychlý a výkonný
  • Rychlý a výkonný
  • Rychlý a výkonný
  • Rychlý a výkonný
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  • Rychlý a výkonný

PerfectCare 7000 SeriesParní generátor

PSG7024/20

5
| (43) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Rychlý a výkonný
Parní generátory řady PerfectCare 7000 jsou navrženy pro vaše pohodlí a praktické využití. Snadná manipulace díky odnímatelné nádržce na vodu a výkonná pára pro skvělé a rychlejší výsledky. Díky technologii OptimalTEMP garantujeme žehlení bez rizika spálení, a to pro všechny žehlitelné látky.
Zobrazit všechny výhody

s velkou odnímatelnou nádržkou na vodu

Rychlý a výkonný

  • Maximální tlak 7,5 barů

  • Parní ráz až 480 g

  • Odnímatelná nádržka na vodu 1,8 l

  • Zámek pro přenášení

Bez rizika spálení

Bez rizika spálení

I když děláte několik věcí najednou nebo se na chvíli zapomenete, oblečení nikdy nespálíte. Díky naší technologii OptimalTEMP tento parní generátor nikdy nespálí žádnou žehlitelnou látku. Můžete jeho žehličku klidně nechat položenou na oblečení nebo prkně žehlicí plochou dolů. Žádné spáleniny, žádné lesklé plochy. Za to vám ručíme.

Není třeba měnit žádná nastavení

Není třeba měnit žádná nastavení

Ušetřete si jeden krok při pravidelném týdenním žehlení. Už nebudete muset třídit oblečení ani měnit nastavení a čekat, až se změní teplota. Díky technologii OptimalTEMP vyžehlíte všechno od džínů až po jemné hedvábí, aniž byste museli měnit teplotu. Všechno za vás udělá automaticky a ihned.

Výkonné napařování pro dokonalé odstranění záhybů

Když se potřebujete jednoduše vypořádat s nepoddajnými záhyby, můžete se spolehnout, že souvislý proud páry našeho generátoru udělá tvrdou práci za vás. A s parním rázem navíc zmizí jako nic i ty nejodolnější záhyby. Můžete napařovat i svisle - generátor si perfektně poradí se závěsy nebo pověšenými šaty.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

43

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Perfektní

Lehká žehlička, velká nádržka na vodu, žehlí perfektně

Výhody

snadné žehlení suchého prádla

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Parní generátor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Parní generátor

13/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

Do tohoto parního generátoru jsem se zamilovala hned při prvním použití. U žehličky není potřeba nastavovat teplotu, takže nemusíte vůbec přemýšlet co žehlit, na kolik žehlit a třídit prádlo. Má velkou odnímatelnou nádržku na 1,8 l, naplníte a můžete opravdu dlouho žehlit. Odpadá časté dolévání vody, což zrovna mě na žehlení otravovalo, vždy jsem polila žehličku i žehlící prkno ... to se s touto žehličkou už nikdy nemůže stát. Velice mile mě taky překvapilo snadné žehlení. Žehlička je úžasně lehká, skvěle se s ní manipuluje. Žehlení zvládla i moje devítiletá dcera. Nikdy bych nevěřila, že může být žehlení i zábava a budeme se doma předhánět v tom, kdo bude žehlit. Pokud se žehlička nepoužívá 10 minut, automaticky se vypne. Což je pro mě další úžasná funkce, častokrát se mi stane, že ráno před odchodem z domova ve spěchu něco žehlím a pak celé dopoledne přemýšlím nad tím, jestli jsem žehličku vypla, nebo ne. Pokud je žehlička uzamčena ve stojánku, může se pohodlně přenášet za rukojeť žehličky. Je to opravdu skvělý, báječný a dokonalý pomocník. Kromě toho, že skvěle vypadá, tak má i spoustu výhod. Doporučuji všem.

Výhody

Lehká, velká nádobka na vodu, není potřeba nastavovat teplotu

Nevýhody

Žádnou jsem nenašla.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Parní generátor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Parní generátor

11/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

Žehlení pro mě není důležité jen pro samotné žehlení, ale také jako nezanedbatelný pomocník u šití. Rychle jsem ocenila, že se s tímto přístrojem nemusím starat o pořadí, v jakém po kouscích s různým složení sáhnu. A že nemusím čekat na zchladnutí plochy žehličky, když najdu zapomenutý kus z citlivějších látek. Prvně jsem se skvělým výsledkem testovala propaření hedvábné halenky přímo na ramínku bez obavy o sklady. U šití mne přístroj velice příjemně překvapil odvedenou prací při rozžehlení švů i u na teplotu citlivých úpletů. Žádné lesklé otisky žehličky nehrozí, odpadá nutnost ochranných mokrých hadrů. Celkově mě s tímto přístrojem žehlení začalo bavit více, a ač mám ráda tíhu žehličky v ruce, tak jsem ve výsledku musela uznat, že lehkost samotné žehličky je pro dlouhé žehlení mnohem lepší. Nejvtipnější část sžívání s novým přístrojem bylo přestat se pokoušet postavit žehličku špičkou vzhůru. Nejen že to nejde, ale po překonání starého zvyku jsem si naopak ráda zvykla nechat ji v klidu ležet na žehlící ploše. Pro případy, že by se žehlení stalo tak pohodlným, že byste na žehličku zapomněli, se po 10 minutách sama vypne. :)

Výhody

Použití kohoutkové vody, dostatečná nádobka na velké prádlo či doplňování jednou za dvě/tři menší žehlení. Skvělý pro velkou rozmanitost materiálů bez nutnosti hlídat pořadí žehlení. Vychytaný tvar žehlící plochy.

Nevýhody

Jednoznačně délka přívodního kabelu. Výrobek počítá s tím, že bude sedět na prkně uzpůsobeném pro parní generátor a mající zásuvku. Není to nevýhoda jako taková, jen je dobré s tím u pořízení počítat. Ocenila bych i promyšlenější způsob uloženího přívodního kabelu, protože kabel na páru to má na těle zásobníku vyřešeno perfektně.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Parní generátor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Parní generátor

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Upozornění

  1. až 30% úspora energie na základě normy IEC 603311 ve srovnání s nástrojem FastCare Compact při maximální teplotě