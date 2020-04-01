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Ukončeno

6000 seriesSluchátka do uší s mikrofonem

PRO6305BK/00

3
| (2) Recenze
Vše, co potřebujete
Seznamy skladeb, podcasty, hovory – tato kabelová sluchátka do uší vám poskytnou žádaný čistý zvuk. Jsou kompatibilní i se zvukem ve vysokém rozlišení, takže při poslechu oblíbené streamovací služby s vysokým rozlišením uslyšíte více.
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Vše, co potřebujete

  • 12,2mm reproduktory / uzavřené

  • integrovaný mikrofon

  • Černá

  • Do ucha

Vestavěný mikrofon s funkcí potlačení ozvěny pro čistý zvuk

Přijměte hovor, pozastavte přehrávání hudby. To vše bez nutnosti dotýkat se smartphonu. Vestavěný mikrofon s funkcí potlačení ozvěny zaručuje čistý zvuk, když mluvíte. Při poslechu hudby a podcastů poskytují dokonale vyladěné neodymové akustické reproduktory čistý a detailní zvuk.

Zvuk ve vysokém rozlišení. Uslyšíte více

Máte rádi službu streamování ve vysokém rozlišení? Díky těmto sluchátkům se zvukem ve vysokém rozlišení uslyšíte více. Dokáží reprodukovat vysoké frekvence až do 40 kHz a poskytnou vám více detailů, když jste na cestách.

3 vyměnitelné pogumované kryty na konce sluchátek. Pohodlný tvar

Oválný zvukovod a tři velikosti vyměnitelných pogumovaných krytů na konce sluchátek vytvářejí dokonalé utěsnění. Vychutnejte si pohodlí při celodenním poslechu a vynikající pasivní izolaci hluku.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.0

z 5

2

Recenze

5
3
1

01/04/2020

România

România

Sunet bun dar firul poae reprezenta un dezavantaj

Sunet foarte bun dar cablul Nu este anti-incurcare su mufa jack este tip dreapta (nu in forma L) si se poate defecta mai repede.

Výhody

Sunet foarte bun

Nevýhody

Cablul nu este anti-incurcare

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon

26/08/2020

Magyarország

Magyarország

Magas hangok hiánya..drága ahhoz képest gyenge

A mély hangok túlságosan dominálnak, magas hangokat alig hallani ezért kényelmetlen a fülnek ilyen hangzást egy jóval ol sóbb füles is produkál.. Csalódtam ebben a termékben... Hol a 40khz?

Výhody

Semmi

Nevýhody

Drága és nem tudja azt amit ígér

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal

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