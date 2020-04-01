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Ukončeno
PRO6305BK/00
12,2mm reproduktory / uzavřené
integrovaný mikrofon
Černá
Do ucha
Přijměte hovor, pozastavte přehrávání hudby. To vše bez nutnosti dotýkat se smartphonu. Vestavěný mikrofon s funkcí potlačení ozvěny zaručuje čistý zvuk, když mluvíte. Při poslechu hudby a podcastů poskytují dokonale vyladěné neodymové akustické reproduktory čistý a detailní zvuk.
Máte rádi službu streamování ve vysokém rozlišení? Díky těmto sluchátkům se zvukem ve vysokém rozlišení uslyšíte více. Dokáží reprodukovat vysoké frekvence až do 40 kHz a poskytnou vám více detailů, když jste na cestách.
Oválný zvukovod a tři velikosti vyměnitelných pogumovaných krytů na konce sluchátek vytvářejí dokonalé utěsnění. Vychutnejte si pohodlí při celodenním poslechu a vynikající pasivní izolaci hluku.
3.0
z 5
2
Recenze
MFire
01/04/2020
România
Sunet bun dar firul poae reprezenta un dezavantaj
Sunet foarte bun dar cablul Nu este anti-incurcare su mufa jack este tip dreapta (nu in forma L) si se poate defecta mai repede.
Výhody
Sunet foarte bun
Nevýhody
Cablul nu este anti-incurcare
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series PRO6305BK Căşti intraauriculare cu microfon
Zene80
26/08/2020
Magyarország
Magas hangok hiánya..drága ahhoz képest gyenge
A mély hangok túlságosan dominálnak, magas hangokat alig hallani ezért kényelmetlen a fülnek ilyen hangzást egy jóval ol sóbb füles is produkál.. Csalódtam ebben a termékben... Hol a 40khz?
Výhody
Semmi
Nevýhody
Drága és nem tudja azt amit ígér
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 6000 series PRO6305BK In-ear fülhallgató mikrofonnal