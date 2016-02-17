3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Dokonalé přehrávače
Vychutnejte si basy jako nikdy dřív s tímto 3600wattovým systémem Philips s efektem NX bass a 20" subwooferem. Vytvořte tu největší párty s funkcí mixování skladeb Auto DJ na zařízeních USB, světelnými efekty s 260 tisíci LED a streamováním Bluetooth.
Bluetooth®
Fader kanálů mezi 2 porty USB
CD, MP3-CD, 2x USB, Tuner
3600 W, NX bass, 20" subwoofer
Máte-li v chytrém telefonu, tabletu nebo počítači schovánu velkou hudební sbírku, streamujte ji do systému NITRO prostřednictvím digitálního bezdrátového streamování hudby Bluetooth® a získejte neuvěřitelný zvuk. Výkonný zvuk je málokdy takhle snadný nebo pohodlný.
Své melodie můžete automatizovat pomocí funkce Auto-DJ, která automaticky míchá skladby na připojené jednotce USB. Zvukové efekty můžete přidat pomocí funkce DJ jogwheel. Pořád se bude něco dít!
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Artis
17/02/2016
Latvija
Ir labi,bet derétu vél jaudīgâks pieméram 7200 W
Tas būtu kas realåks. Pieméram šo iekártu atskañoju 700 kvadråt metru telpå-auto serviså.Skan jau patīkami bet prasàs kas jaudīgàks 7200 W
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma
Vyvarujte se nadměrného používání přístroje s hlasitostí vyšší než 85 decibelů, mohlo by dojít k poškození sluchu.