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Ukončeno

Hi-Fi minisystém

NTRX900/12

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dokonalé přehrávače

Vychutnejte si basy jako nikdy dřív s tímto 3600wattovým systémem Philips s efektem NX bass a 20" subwooferem. Vytvořte tu největší párty s funkcí mixování skladeb Auto DJ na zařízeních USB, světelnými efekty s 260 tisíci LED a streamováním Bluetooth.

Zobrazit všechny výhody

Dokonalé přehrávače

  • Bluetooth®

  • Fader kanálů mezi 2 porty USB

  • CD, MP3-CD, 2x USB, Tuner

  • 3600 W, NX bass, 20" subwoofer

Streamování hudby pomocí Bluetooth®

Streamování hudby pomocí Bluetooth®

Máte-li v chytrém telefonu, tabletu nebo počítači schovánu velkou hudební sbírku, streamujte ji do systému NITRO prostřednictvím digitálního bezdrátového streamování hudby Bluetooth® a získejte neuvěřitelný zvuk. Výkonný zvuk je málokdy takhle snadný nebo pohodlný.

5pásmový ekvalizér zajistí osobní hudební zážitky

Funkce Auto-DJ pro automatické mixování skladeb na jednotce USB

Funkce Auto-DJ pro automatické mixování skladeb na jednotce USB

Své melodie můžete automatizovat pomocí funkce Auto-DJ, která automaticky míchá skladby na připojené jednotce USB. Zvukové efekty můžete přidat pomocí funkce DJ jogwheel. Pořád se bude něco dít!

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

17/02/2016

Latvija

Latvija

Ir labi,bet derétu vél jaudīgâks pieméram 7200 W

Tas būtu kas realåks. Pieméram šo iekártu atskañoju 700 kvadråt metru telpå-auto serviså.Skan jau patīkami bet prasàs kas jaudīgàks 7200 W

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma

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