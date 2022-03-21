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Ukončeno

Nose trimmer series 3000Víceúčelový zastřihovač chloupků v nose a uších

NT3160/10

4.6
| (234) Recenze | 93% Doporučuje tento produkt
Zaručeně netahá
Zastřihovač chloupků v nose Philips řady 3000 šetrně odstraňuje nežádoucí chloupky v nose, uších a na obočí. Díky technologii ProtecTube a speciálně navrženému sklonu zastřihovače si můžete být jisti rychlým, snadným a pohodlným zastřihnutím bez tahání.
Zobrazit všechny výhody

Rychlé a bezpečné zastřihování chloupků v nosu, uších a na obočí

Zaručeně netahá

  • Zaručeně netahá

  • Ochranný systém, ideální úhel

  • Plně omyvatelný, baterie AA

  • 2 hřebeny na obočí, pouzdro

Pokročilý ochranný systém ochraňuje před taháním, škrábnutím a říznutím

Pokročilý ochranný systém ochraňuje před taháním, škrábnutím a říznutím

Díky revoluční technologii ProtecTube je čepel chráněna mimořádně tenkou fólií se zaoblenými špičkami, aby se zabránilo podráždění pokožky. Kromě toho je čepel navržena tak, aby se chloupky nezachytily mezi dva samostatně se pohybující břity, což zaručuje, že nebude tahat.

Snadno dosáhne na chloupky v uších i nose

Zastřihovač chloupků v nose Philips byl navržen tak, aby pod dokonalým úhlem snadno dosáhl na chloupky v uchu a nose i v obočí. Se zastřihovačem chloupků v nose Philips si můžete být jisti, že všechny nežádoucí chloupky účinně odstraníte.

Mimořádně přesné a ostré střihací otvory

Mimořádně přesné a ostré střihací otvory

Čepel i kryt jsou chráněny mimořádně přesnými a ostrými stříhacími otvory, aby se zajistilo rychlé a účinné stříhání všech chloupků.

Technické specifikace

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Recenze

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4.6

z 5

234

Recenze

93%

Doporučuje tento produkt

21/03/2022

Česká republika

Česká republika

Výborný na údržbu obočí

Mimo údržby uší a nosu od chloupků je výborný na zkrácení obočí - pomocí těch malých nástavců. je to jednoduché - jinak už to neumím...

Výhody

malý, skladný v obalu, na baterii, omyvatelný

Nevýhody

nevím...

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Pohodlný zastřihovač a sada na manikúru

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Pohodlný zastřihovač a sada na manikúru

27/12/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Jednoduchý, levný, fungující.

Dělá přesně co má. Na daný účel je o.k. Nedělá nic navíc, ale co má dělat funguje dobře.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Zastřihovač chloupků v nose a uších

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Zastřihovač chloupků v nose a uších

04/12/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Slušný produkt za příznivou cenu

Tento produkt funguje tak, jak má - zastřihuje a nevytrhává. Používám jej podle pokynů a omývám pod proudem vody. I po docela dlouhé době provozu překvapivě stále funguje na první AA baterii. Já jsem spokojen.

Výhody

Funkční a bezbolestné odstranění chloupků. Příjemným benefitem je praktické pouzdro na přenášení.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Zastřihovač – nos, uši a obočí

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Zastřihovač – nos, uši a obočí

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