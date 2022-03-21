3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Zaručeně netahá
Ochranný systém, ideální úhel
Plně omyvatelný, baterie AA
2 hřebeny na obočí, pouzdro
Díky revoluční technologii ProtecTube je čepel chráněna mimořádně tenkou fólií se zaoblenými špičkami, aby se zabránilo podráždění pokožky. Kromě toho je čepel navržena tak, aby se chloupky nezachytily mezi dva samostatně se pohybující břity, což zaručuje, že nebude tahat.
Zastřihovač chloupků v nose Philips byl navržen tak, aby pod dokonalým úhlem snadno dosáhl na chloupky v uchu a nose i v obočí. Se zastřihovačem chloupků v nose Philips si můžete být jisti, že všechny nežádoucí chloupky účinně odstraníte.
Čepel i kryt jsou chráněny mimořádně přesnými a ostrými stříhacími otvory, aby se zajistilo rychlé a účinné stříhání všech chloupků.
4.6
z 5
234
Recenze
93%
Doporučuje tento produkt
Ivkik
21/03/2022
Česká republika
Výborný na údržbu obočí
Mimo údržby uší a nosu od chloupků je výborný na zkrácení obočí - pomocí těch malých nástavců. je to jednoduché - jinak už to neumím...
Výhody
malý, skladný v obalu, na baterii, omyvatelný
Nevýhody
nevím...
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Pohodlný zastřihovač a sada na manikúru
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 5000 NT5180/15 Pohodlný zastřihovač a sada na manikúru
XXXXXXX1
27/12/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Jednoduchý, levný, fungující.
Dělá přesně co má. Na daný účel je o.k. Nedělá nic navíc, ale co má dělat funguje dobře.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Zastřihovač chloupků v nose a uších
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Zastřihovač chloupků v nose a uších
vytrvalec
04/12/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Slušný produkt za příznivou cenu
Tento produkt funguje tak, jak má - zastřihuje a nevytrhává. Používám jej podle pokynů a omývám pod proudem vody. I po docela dlouhé době provozu překvapivě stále funguje na první AA baterii. Já jsem spokojen.
Výhody
Funkční a bezbolestné odstranění chloupků. Příjemným benefitem je praktické pouzdro na přenášení.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Zastřihovač – nos, uši a obočí
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Zastřihovač – nos, uši a obočí