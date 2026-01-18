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3 roky záruky na všechny produkty
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Křupavé a křehké, až o 90 % méně tuku
Vařte v páře a dosáhněte jemné a křehké struktury
Smažte horkým vzduchem nebo vařte v páře pro rovnoměrné výsledky bez připálených míst
Dejte sbohem usazování tuku díky parnímu čištění
Technologie RapidAir Plus jedinečného hvězdicového tvaru zajišťuje cirkulaci horkého vzduchu kolem jídla a skrze ně rychlejším proudem vzduchu, aby se lahodný, doma připravený pokrm uvnitř i zvenčí rovnoměrně propekl.
Fritéza Airfryer o objemu 9 l se 2 košíky a funkcí vaření v páře: zásuvka o objemu 6 l na hlavní jídla, hranolky a oblíbené pokrmy a zásuvka o objemu 3 l na přílohy a občerstvení. Vejde se do ní až 1 100 g hranolek, 1 600 g zeleniny nebo 12 kuřecích paliček. Do velkého košíku se vejde i celé kuře o hmotnosti 1,2 kg.
Automatická synchronizace vaření ve 2 košících pro pokrmy připravené současně
3.7
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Crazykmanx
18/01/2026
Україна
Ověřený kupující
Виріб має чудові функції
Працює чудово, великій функціонал, має багато режимів.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
08/11/2025
Україна
Він крутезний. Дуже задоволена, що його придбала. Поки що вивчаю його ще. Але задоволена приготуванням
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Yarik88
28/02/2026
Україна
Мультипіч Philips NA555/00
Купував в Foxtrot через три тижні вентилятор вмикається з десятого разу у великій чаші. Хотів придбати Tefal порекомендували в магазині Philips так як надійніший. Тепер мені потрібно його возити по сервісним центрам здавати на 14 днів по закону як мені сказали. Не рекомендую!
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
¹ Ve srovnání s domácími hranolky připravenými v běžné fritéze
² Externí laboratorní měření založené na obsahu vitamínu C v brokolici
³ Pro dosažení optimálních výsledků aktivujte po každém použití velkého košíku na 15 minut funkci čištění párou.
⁴ Srovnání vychází z přípravy celého kuřete po dobu 80 minut při použití funkce vaření v páře a horkovzdušného fritování oproti funkci fritování horkým vzduchem.
⁵ Externí chuťový test se 30 uživateli fritézy Airfryer
⁶ Interní laboratorní měření prováděné na modelu NA55x s párky oproti použití trouby třídy A. Výsledky se mohou u jednotlivých receptů lišit.
⁷ Kuřecí stehno: až o 40 % méně tuku oproti syrovému stavu