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  • Vařte různé ingredience na 3 způsoby najednou
  • Vařte různé ingredience na 3 způsoby najednou
  • Vařte různé ingredience na 3 způsoby najednou
  • Vařte různé ingredience na 3 způsoby najednou
  • Vařte různé ingredience na 3 způsoby najednou
  • Vařte různé ingredience na 3 způsoby najednou
  • Vařte různé ingredience na 3 způsoby najednou
  • Vařte různé ingredience na 3 způsoby najednou
  • Vařte různé ingredience na 3 způsoby najednou
  • Vařte různé ingredience na 3 způsoby najednou
  • Vařte různé ingredience na 3 způsoby najednou
  • Vařte různé ingredience na 3 způsoby najednou
  • Vařte různé ingredience na 3 způsoby najednou
  • Vařte různé ingredience na 3 způsoby najednou
  • Vařte různé ingredience na 3 způsoby najednou
  • Vařte různé ingredience na 3 způsoby najednou

5000 SeriesHorkovzdušná fritéza Airfryer se dvěma košíky

NA555/00

3.7
| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Vařte různé ingredience na 3 způsoby najednou
Nyní můžete vařit z různých ingrediencí různými způsoby, a to bez potíží spojených s prací s několika hrnci a pánvemi. Můžete si vybrat způsob vaření, který nejlépe vyhovuje vašim ingrediencím: smažení, vaření v páře nebo jejich kombinaci.
Zobrazit všechny výhody

Přizpůsobení způsobu vaření vašim ingrediencím

Vařte různé ingredience na 3 způsoby najednou

  • Křupavé a křehké, až o 90 % méně tuku

  • Vařte v páře a dosáhněte jemné a křehké struktury

  • Smažte horkým vzduchem nebo vařte v páře pro rovnoměrné výsledky bez připálených míst

  • Dejte sbohem usazování tuku díky parnímu čištění

Křupavé a rovnoměrně propečené pokrmy, až o 90 % méně tuku ¹

Křupavé a rovnoměrně propečené pokrmy, až o 90 % méně tuku ¹

Technologie RapidAir Plus jedinečného hvězdicového tvaru zajišťuje cirkulaci horkého vzduchu kolem jídla a skrze ně rychlejším proudem vzduchu, aby se lahodný, doma připravený pokrm uvnitř i zvenčí rovnoměrně propekl.

2 košíky a 2 velikosti pro každé jídlo

2 košíky a 2 velikosti pro každé jídlo

Fritéza Airfryer o objemu 9 l se 2 košíky a funkcí vaření v páře: zásuvka o objemu 6 l na hlavní jídla, hranolky a oblíbené pokrmy a zásuvka o objemu 3 l na přílohy a občerstvení. Vejde se do ní až 1 100 g hranolek, 1 600 g zeleniny nebo 12 kuřecích paliček. Do velkého košíku se vejde i celé kuře o hmotnosti 1,2 kg.

Načasujte dokončení pokrmů současně

Načasujte dokončení pokrmů současně

Automatická synchronizace vaření ve 2 košících pro pokrmy připravené současně

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.7

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2

18/01/2026

Україна

Україна

Ověřený kupující

Виріб має чудові функції

Працює чудово, великій функціонал, має багато режимів.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

08/11/2025

Україна

Україна

Він крутезний. Дуже задоволена, що його придбала. Поки що вивчаю його ще. Але задоволена приготуванням

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

28/02/2026

Україна

Україна

Мультипіч Philips NA555/00

Купував в Foxtrot через три тижні вентилятор вмикається з десятого разу у великій чаші. Хотів придбати Tefal порекомендували в магазині Philips так як надійніший. Тепер мені потрібно його возити по сервісним центрам здавати на 14 днів по закону як мені сказали. Не рекомендую!

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

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Upozornění

  1. ¹ Ve srovnání s domácími hranolky připravenými v běžné fritéze

  2. ² Externí laboratorní měření založené na obsahu vitamínu C v brokolici

  3. ³ Pro dosažení optimálních výsledků aktivujte po každém použití velkého košíku na 15 minut funkci čištění párou.

  4. ⁴ Srovnání vychází z přípravy celého kuřete po dobu 80 minut při použití funkce vaření v páře a horkovzdušného fritování oproti funkci fritování horkým vzduchem.

  5. ⁵ Externí chuťový test se 30 uživateli fritézy Airfryer

  6. ⁶ Interní laboratorní měření prováděné na modelu NA55x s párky oproti použití trouby třídy A. Výsledky se mohou u jednotlivých receptů lišit.

  7. ⁷ Kuřecí stehno: až o 40 % méně tuku oproti syrovému stavu