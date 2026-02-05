Výhodné balení Spojte vše dohromady a získejte 1 položku zdarma
Smažení, grilování, pečení... a také vaření v páře!
Vaření v páře, horkovzdušné smažení nebo obojí současně!
Technologie páry pro více živin
Funkce Steamfry pro křupavou a šťavnatou dokonalost
Automatická funkce SteamClean pro snadné čištění
Prémiová kolejnice pro snadné vysouvání
Technologie RapidAir Plus pro rovnoměrně připravená jídla pokaždé
Vařte v páře k dosažení jemné struktury
Nadýchané knedlíky, křehká zelenina a chutné ryby, to vše připravené v naší horkovzdušné fritéze s funkcí páry. Přidává přesné množství páry, aniž by jídlo bylo rozmočené, a zachovává až 87 % živin.****
Křupavé na povrchu, šťavnaté uvnitř – Síla funkce Steamfry
Nyní můžete mít to nejlepší z obou světů. Smažte horkovzdušně a vařte v páře současně pro zlatavou křupavost na povrchu a šťavnatou jemnost uvnitř. Ideální pro zlatavé skořicové rolky, křupavé pečivo, šťavnaté kuře a zeleninu na vyšší úrovni. Už žádné spálené nebo nedovařené pokrmy.******
Snadné čištění
Usazený tuk v košíku se změkčí a snadněji odstraní díky naší automatické funkci SteamClean.
Systém EasySlide Rail pro bezpečnější a snazší vysouvání košíku
Ať už máte volnou jen jednu ruku nebo potřebujete rychlý přístup během vaření, naše patentovaná technologie EasySlide Rail******* usnadňuje kontrolu, protřepávání nebo přidávání ingrediencí více než kdy dříve. Navržena pro maximální pohodlí a bezpečnost, posuvný mechanismus klouže hladce a bezpečně, zajišťuje, že košík zůstává vzpřímený a stabilní na své dráze po celou dobu. Ve srovnání s umístěním horkého košíku na pracovní desku snižuje riziko popálení a vytváří bezpečnější a plynulejší zážitek z vaření.
Vařte rychleji, vždy s dokonalými výsledky
Už žádné spálené nebo nedopečené jídlo. Technologie RapidAir Plus s jedinečným hvězdicovým designem umožňuje rychlejší cirkulaci horkého vzduchu kolem a skrz pokrmy***, pokaždé rovnoměrně propečené s až o 90 % méně tuku.*
Přesně ta správná velikost pro vaše každodenní potřeby
Připraví až 1,4 kg zeleniny, 10 kuřecích stehýnek, 6 lososových filetů nebo 9 muffinů.
Není třeba vytahovat košík pro kontrolu jídla!
Už žádné hádání: Sledujte vaření přes okénko a uvidíte, kdy je jídlo dokonale hotové.
Keramický povrch
Naše povrchová úprava nové generace neobsahuje PFAS: nepřilnavý, odolný, povrch odolný proti poškrábání a snadno se čistí.
Zcela nový svět rozmanitosti
Objevte 21 způsobů vaření, od pečení a grilování až po vaření v páře a ohřívání. Nastavení od pouhých 40 °C až po 24 hodin pro sušení a fermentaci.
Nekonečná inspirace s aplikací HomeID
Více než 10 000 lahodných receptů speciálně pro vaši horkovzdušnou fritézu s jednoduchými postupnými pokyny *****
Úspora místa díky odnímatelné nádržce na vodu
Když nepotřebujete vaření v páře, jednoduše vyjměte nádržku a ušetřete místo na pracovní ploše.
Vařte rychleji, šetřete čas i energii
Vařte až o 50 % rychleji a ušetřete až 70 % energie, když vaříte s parní horkovzdušnou fritézou Philips místo trouby.**
Tichý provoz
Žádné hlasité rušení – užívejte si konverzaci nebo hudbu, zatímco horkovzdušná fritéza vaří v páře, griluje a peče.
Technické údaje
Země původu
Vyrobeno v
Čína
Technické údaje
Napájení
2 000 W
Napětí
220–240 V
Frekvence
50 Hz
Počet v balení
1
Výrobek na baterie
Ne
Obecné specifikace
Primární materiál
Kov
Sekundární materiál
Plast
Barva
Zlatá
Kapacita
7,2 l
Odolné teplu
Ano
Protiskluzové podložky
Ano
Průhledné víko
Ano
Rozhraní
Digitální
Délka kabelu
1 m
Úložný prostor pro kabel
Ne
Funkce uchování teploty
Ano
Programy
12
Metody vaření
Smažení, pečení masa, grilování, pečení, vaření v jednom hrnci, smažení ve woku, prudké osmažení, vaření ze zmražených surovin, ohřívání, rozmraz., sušení, toastování, udržování teploty, dušení, fermentace, konfitování, vaření v páře
*Ve srovnání s hranolky připravenými v klasické fritéze
**Na základě interního laboratorního měření, horkovzdušné fritézy Airfryer Philips; příprava kuřecích prsou (160 °C bez předehřátí) nebo lososa (200 °C, bez předehřátí) ve srovnání s troubou energetické třídy A. Přesná procenta se mohou u jednotlivých produktů lišit.
***ve srovnání s horkovzdušnými fritézami Philips Airfryer s technologií RapidAir
****Měření externí laboratoře, založeno na obsahu vitamínu C v brokolici.
*****Počet receptů se může v jednotlivých zemích lišit
******Srovnání založeno na přípravě celého kuřete po dobu 80 minut s použitím funkce páry a horkovzdušného smažení oproti funkci horkovzdušného smažení
******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156), RU (2016111110), US (10448786).
