      Philips Airfryer s párou, 7,2 l Airfryers

      NA547/07

      Celkové hodnocení / 5
      Recenze

      Smažení, grilování, pečení... a také vaření v páře!

      Vychutnejte si vše od nadýchaných bao knedlíčků, křupavého zlatavého kuřete až po lahodného lososa. Objevte svět nových textur s horkovzdušnou fritézou Philips Airfryer 5000 Series s párou.

      Zobrazit všechny výhody

      Philips Airfryer s párou, 7,2 l
      Philips Airfryer s párou, 7,2 l

      Airfryers

      Smažení, grilování, pečení... a také vaření v páře!

      Vaření v páře, horkovzdušné smažení nebo obojí současně!

      • Technologie páry pro více živin
      • Funkce Steamfry pro křupavou a šťavnatou dokonalost
      • Automatická funkce SteamClean pro snadné čištění
      • Prémiová kolejnice pro snadné vysouvání
      • Technologie RapidAir Plus pro rovnoměrně připravená jídla pokaždé
      Vařte v páře k dosažení jemné struktury

      Vařte v páře k dosažení jemné struktury

      Nadýchané knedlíky, křehká zelenina a chutné ryby, to vše připravené v naší horkovzdušné fritéze s funkcí páry. Přidává přesné množství páry, aniž by jídlo bylo rozmočené, a zachovává až 87 % živin.****

      Křupavé na povrchu, šťavnaté uvnitř – Síla funkce Steamfry

      Křupavé na povrchu, šťavnaté uvnitř – Síla funkce Steamfry

      Nyní můžete mít to nejlepší z obou světů. Smažte horkovzdušně a vařte v páře současně pro zlatavou křupavost na povrchu a šťavnatou jemnost uvnitř. Ideální pro zlatavé skořicové rolky, křupavé pečivo, šťavnaté kuře a zeleninu na vyšší úrovni. Už žádné spálené nebo nedovařené pokrmy.******

      Snadné čištění

      Snadné čištění

      Usazený tuk v košíku se změkčí a snadněji odstraní díky naší automatické funkci SteamClean.

      Systém EasySlide Rail pro bezpečnější a snazší vysouvání košíku

      Systém EasySlide Rail pro bezpečnější a snazší vysouvání košíku

      Ať už máte volnou jen jednu ruku nebo potřebujete rychlý přístup během vaření, naše patentovaná technologie EasySlide Rail******* usnadňuje kontrolu, protřepávání nebo přidávání ingrediencí více než kdy dříve. Navržena pro maximální pohodlí a bezpečnost, posuvný mechanismus klouže hladce a bezpečně, zajišťuje, že košík zůstává vzpřímený a stabilní na své dráze po celou dobu. Ve srovnání s umístěním horkého košíku na pracovní desku snižuje riziko popálení a vytváří bezpečnější a plynulejší zážitek z vaření.

      Vařte rychleji, vždy s dokonalými výsledky

      Vařte rychleji, vždy s dokonalými výsledky

      Už žádné spálené nebo nedopečené jídlo. Technologie RapidAir Plus s jedinečným hvězdicovým designem umožňuje rychlejší cirkulaci horkého vzduchu kolem a skrz pokrmy***, pokaždé rovnoměrně propečené s až o 90 % méně tuku.*

      Přesně ta správná velikost pro vaše každodenní potřeby

      Přesně ta správná velikost pro vaše každodenní potřeby

      Připraví až 1,4 kg zeleniny, 10 kuřecích stehýnek, 6 lososových filetů nebo 9 muffinů.

      Není třeba vytahovat košík pro kontrolu jídla!

      Není třeba vytahovat košík pro kontrolu jídla!

      Už žádné hádání: Sledujte vaření přes okénko a uvidíte, kdy je jídlo dokonale hotové.

      Keramický povrch

      Keramický povrch

      Naše povrchová úprava nové generace neobsahuje PFAS: nepřilnavý, odolný, povrch odolný proti poškrábání a snadno se čistí.

      Zcela nový svět rozmanitosti

      Zcela nový svět rozmanitosti

      Objevte 21 způsobů vaření, od pečení a grilování až po vaření v páře a ohřívání. Nastavení od pouhých 40 °C až po 24 hodin pro sušení a fermentaci.

      Nekonečná inspirace s aplikací HomeID

      Nekonečná inspirace s aplikací HomeID

      Více než 10 000 lahodných receptů speciálně pro vaši horkovzdušnou fritézu s jednoduchými postupnými pokyny *****

      Úspora místa díky odnímatelné nádržce na vodu

      Úspora místa díky odnímatelné nádržce na vodu

      Když nepotřebujete vaření v páře, jednoduše vyjměte nádržku a ušetřete místo na pracovní ploše.

      Vařte rychleji, šetřete čas i energii

      Vařte rychleji, šetřete čas i energii

      Vařte až o 50 % rychleji a ušetřete až 70 % energie, když vaříte s parní horkovzdušnou fritézou Philips místo trouby.**

      Tichý provoz

      Tichý provoz

      Žádné hlasité rušení – užívejte si konverzaci nebo hudbu, zatímco horkovzdušná fritéza vaří v páře, griluje a peče.

      Technické údaje

      • Země původu

        Vyrobeno v
        Čína

      • Technické údaje

        Napájení
        2 000 W
        Napětí
        220–240 V
        Frekvence
        50 Hz
        Počet v balení
        1
        Výrobek na baterie
        Ne

      • Obecné specifikace

        Primární materiál
        Kov
        Sekundární materiál
        Plast
        Barva
        Zlatá
        Kapacita
        7,2 l
        Odolné teplu
        Ano
        Protiskluzové podložky
        Ano
        Průhledné víko
        Ano
        Rozhraní
        Digitální
        Délka kabelu
        1 m
        Úložný prostor pro kabel
        Ne
        Funkce uchování teploty
        Ano
        Programy
        12
        Metody vaření
        Smažení, pečení masa, grilování, pečení, vaření v jednom hrnci, smažení ve woku, prudké osmažení, vaření ze zmražených surovin, ohřívání, rozmraz., sušení, toastování, udržování teploty, dušení, fermentace, konfitování, vaření v páře
        Počet košíků
        1
        Vyjímatelný košík
        Ano
        Časový rozsah
        0 min – 24 hodin
        Rozsah teplot
        40–200 °C
        Dálkový ovladač
        Ne
        Technologie
        RapidAir Plus
        Zabudovaný vypínač
        Ano
        Automatické vypnutí
        Ano
        Nastavitelný termostat
        Ano
        Kontrolka napájení
        Ano
        Chladné rukojeti
        Ano
        Vhodné do myčky
        Ano
        Ukazatel teploty
        Ano
        Kryt Coolwall
        Ano
        Maximální teplota (°C)
        200℃
        Související příslušenství 1
        Grilovací souprava
        Související příslušenství 2
        Sada na pečení
        Keramický povrch
        Ano
        Záruka
        2 roky
        Jeden nebo dva košíky
        Jeden koš
        Možnosti připojení
        Ne

      • Hmotnost a rozměry

        Délka výrobku
        457 mm
        Šířka výrobku
        334 mm
        Výška výrobku
        320 mm
        Hmotnost výrobku
        8,9 kg
        Rozměry výrobku
        457×334×320 mm
        Délka balení
        520 mm
        Šířka balení
        372 mm
        Výška balení
        370 mm
        Hmotnost balení
        2,2 kg
        Rozměry balení
        520×372×370 mm

      • Odolnost

        Pouzdro
        Obal z udržitelných materiálů
        Manuální
        100% recyklovatelné

      • *Ve srovnání s hranolky připravenými v klasické fritéze
      • **Na základě interního laboratorního měření, horkovzdušné fritézy Airfryer Philips; příprava kuřecích prsou (160 °C bez předehřátí) nebo lososa (200 °C, bez předehřátí) ve srovnání s troubou energetické třídy A. Přesná procenta se mohou u jednotlivých produktů lišit.
      • ***ve srovnání s horkovzdušnými fritézami Philips Airfryer s technologií RapidAir
      • ****Měření externí laboratoře, založeno na obsahu vitamínu C v brokolici.
      • *****Počet receptů se může v jednotlivých zemích lišit
      • ******Srovnání založeno na přípravě celého kuřete po dobu 80 minut s použitím funkce páry a horkovzdušného smažení oproti funkci horkovzdušného smažení
      • ******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156), RU (2016111110), US (10448786).

