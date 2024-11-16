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  • Design, který vyváží vaše pokrmy tak, jak je máte rádi
  • Design, který vyváží vaše pokrmy tak, jak je máte rádi
  • Design, který vyváží vaše pokrmy tak, jak je máte rádi
  • Design, který vyváží vaše pokrmy tak, jak je máte rádi
  • Design, který vyváží vaše pokrmy tak, jak je máte rádi
  • Design, který vyváží vaše pokrmy tak, jak je máte rádi
  • Design, který vyváží vaše pokrmy tak, jak je máte rádi
  • Design, který vyváží vaše pokrmy tak, jak je máte rádi

3000 SeriesHorkovzdušná fritéza Airfryer se dvěma košíky

NA353/10

5
| (5) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Design, který vyváží vaše pokrmy tak, jak je máte rádi
Fritéza Philips Airfryer z řady 3000 se dvěma košíky zajistí, že oba pokrmy budou horké a připravené najednou. Užívejte si chutné a zdravé vaření s velkým košíkem na hlavní jídla pro celou rodinu a menším košíkem na přílohy nebo jednotlivá jídla.
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Vždy křupavé, jemné a rovnoměrně uvařené

Design, který vyváží vaše pokrmy tak, jak je máte rádi

  • Design, který vyváží vaše pokrmy

Křupavé, jemné a rovnoměrně připravené díky technologii Rapid Air Plus

Křupavé, jemné a rovnoměrně připravené díky technologii Rapid Air Plus

Už žádné připalování nebo nedovaření. Náš patentovaný design optimalizuje cirkulaci tepla tak, aby neproudilo pouze kolem jídla, ale zároveň jím také procházelo, čímž zajišťuje ty nejlepší výsledky: vždy křupavé, jemné a rovnoměrně uvařené pokrmy.

2 zásuvky 2 velikostí vhodné pro každé jídlo

2 zásuvky 2 velikostí vhodné pro každé jídlo

2 fritovací zásuvky: Velká zásuvka se hodí na hlavní jídla, hranolky a cokoli, co máte nejraději. V té menší můžete připravit přílohy, zeleninu a drobná občerstvení.

Příprava jídla je načasována tak, aby bylo na obou stranách hotové současně.

Příprava jídla je načasována tak, aby bylo na obou stranách hotové současně.

Doba vaření ve 2 košících je automaticky synchronizována, a vy tak můžete všechno jídlo podávat společně. Jeden pokrm, čerstvý a horký.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

5

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

16/11/2024

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník do kuchyně

Hledala jsem větší fritézu,ve které bych připravila zdravější a chutnější pokrmy pro naši čtyřčlenou rodinu. A našla jsem. Fritézu už nějakou dobu používáme, a jsme moc spokojeni. Jídlo je z ní rychle hotové, křupavé a zdravé,protože není potřeba použití téměř žádného oleje. Vyzkoušela jsem i různé recepty z kuchařky,která se dá najít v aplikaci HomeId. A vše bylo moc dobré. Dokoupila jsem si sadu na pečení,díky které mohu dělat ve fritéze i omáčky. Oceňuji také funkci času,při jejímž nastavení se pokrmy dovaří v obou nádobách ve stejnou chvíli. Závěrem mohu jen říci, že fritézu moc doporučuji těm,co hledají úspornou a zdravější verzi klasického fritovacího hrnce.

Výhody

Zdravé vaření, použití minima oleje,rychlost vaření,recepty a nápovědy v aplikaci Homeid,velikost košů, úspora energie.

Nevýhody

Nevýhodu jsem zatím žádnou nenašla, jen někomu může vadit velikost fritézy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

29/10/2024

Česká republika

Česká republika

Zdravé pečení

O fritézu jsem se začal zajímat neboť se zaměřuji na zdravější způsob přípravy jídel. A právě tento produkt mě přesvědčil díky své schopnosti připravit pokrmy s minimálním množstvím oleje. Kromě toho mě zaujal design a kvalita značky Philips. S fritézou se dobře pracuje a jídlo z ní je křupavé a s nižším obsahem tuku. Ovladatelnost je velmi jednoduchá i díky digitálnímu displeji. Velikost je dostatečná jak pro jednotlivce, tak pro menší rodinu. Protože nerad myju nádobí, tak se mi líbí i možnost vyjmutí košů a mytí v myčce.

Výhody

moderní vzhled, praktická údržba, velký objem, zdravější příprava jídel, rychlost a úspora energie, multifunkční využití

Nevýhody

velikost přístroje, mírná hlučnost

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

29/10/2024

Česká republika

Česká republika

Super rychlý pomocník pro všechny kuchaře

Fritéza je moc hezký designový kousek, který mě hned oslovil svým vzhledem. A byl to dobrý výběr. Překvapila mě svou výkoností a rychlostí. Přes to, že není potřeba používat velké množství oleje, tak jsou například hranolky do 30 minut krásně dokřupava upečené. Oceňuji i rozdělení na dva koše, takže lze připravovat dva chody zároveň nebo vařit odděleně hlavní chod a přílohu. Snadné je jak ovládání, tak také údržba, jelikož se koše dají rozložit na několik kousků. V naší kuchyni si určitě najde své místo. Je ale potřeba počítat s tím, že je to větší spotřebič a mít pro ní dostatek vyhrazeného místa.

Výhody

snadnost ovládání, rychlost přípravy,všestranné využití, dobrý výkon, hezký design, snadná údržba

Nevýhody

rozměrnost

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

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Upozornění

  1. Ve srovnání s domácími hranolky smaženými v konvenční fritéze.

  2. Test srovnává přípravu klobás v levém košíku fritézy a v tradičním konvektomatu.

  3. Test srovnává přípravu klobás v levém košíku fritézy a v tradičním konvektomatu.