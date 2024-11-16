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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Design, který vyváží vaše pokrmy
Už žádné připalování nebo nedovaření. Náš patentovaný design optimalizuje cirkulaci tepla tak, aby neproudilo pouze kolem jídla, ale zároveň jím také procházelo, čímž zajišťuje ty nejlepší výsledky: vždy křupavé, jemné a rovnoměrně uvařené pokrmy.
2 fritovací zásuvky: Velká zásuvka se hodí na hlavní jídla, hranolky a cokoli, co máte nejraději. V té menší můžete připravit přílohy, zeleninu a drobná občerstvení.
Doba vaření ve 2 košících je automaticky synchronizována, a vy tak můžete všechno jídlo podávat společně. Jeden pokrm, čerstvý a horký.
5.0
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Sweet.girl
16/11/2024
Česká republika
Skvělý pomocník do kuchyně
Hledala jsem větší fritézu,ve které bych připravila zdravější a chutnější pokrmy pro naši čtyřčlenou rodinu. A našla jsem. Fritézu už nějakou dobu používáme, a jsme moc spokojeni. Jídlo je z ní rychle hotové, křupavé a zdravé,protože není potřeba použití téměř žádného oleje. Vyzkoušela jsem i různé recepty z kuchařky,která se dá najít v aplikaci HomeId. A vše bylo moc dobré. Dokoupila jsem si sadu na pečení,díky které mohu dělat ve fritéze i omáčky. Oceňuji také funkci času,při jejímž nastavení se pokrmy dovaří v obou nádobách ve stejnou chvíli. Závěrem mohu jen říci, že fritézu moc doporučuji těm,co hledají úspornou a zdravější verzi klasického fritovacího hrnce.
Výhody
Zdravé vaření, použití minima oleje,rychlost vaření,recepty a nápovědy v aplikaci Homeid,velikost košů, úspora energie.
Nevýhody
Nevýhodu jsem zatím žádnou nenašla, jen někomu může vadit velikost fritézy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Chef123
29/10/2024
Česká republika
Zdravé pečení
O fritézu jsem se začal zajímat neboť se zaměřuji na zdravější způsob přípravy jídel. A právě tento produkt mě přesvědčil díky své schopnosti připravit pokrmy s minimálním množstvím oleje. Kromě toho mě zaujal design a kvalita značky Philips. S fritézou se dobře pracuje a jídlo z ní je křupavé a s nižším obsahem tuku. Ovladatelnost je velmi jednoduchá i díky digitálnímu displeji. Velikost je dostatečná jak pro jednotlivce, tak pro menší rodinu. Protože nerad myju nádobí, tak se mi líbí i možnost vyjmutí košů a mytí v myčce.
Výhody
moderní vzhled, praktická údržba, velký objem, zdravější příprava jídel, rychlost a úspora energie, multifunkční využití
Nevýhody
velikost přístroje, mírná hlučnost
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Zuzina68
29/10/2024
Česká republika
Super rychlý pomocník pro všechny kuchaře
Fritéza je moc hezký designový kousek, který mě hned oslovil svým vzhledem. A byl to dobrý výběr. Překvapila mě svou výkoností a rychlostí. Přes to, že není potřeba používat velké množství oleje, tak jsou například hranolky do 30 minut krásně dokřupava upečené. Oceňuji i rozdělení na dva koše, takže lze připravovat dva chody zároveň nebo vařit odděleně hlavní chod a přílohu. Snadné je jak ovládání, tak také údržba, jelikož se koše dají rozložit na několik kousků. V naší kuchyni si určitě najde své místo. Je ale potřeba počítat s tím, že je to větší spotřebič a mít pro ní dostatek vyhrazeného místa.
Výhody
snadnost ovládání, rychlost přípravy,všestranné využití, dobrý výkon, hezký design, snadná údržba
Nevýhody
rozměrnost
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series NA352/04 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Ve srovnání s domácími hranolky smaženými v konvenční fritéze.
Test srovnává přípravu klobás v levém košíku fritézy a v tradičním konvektomatu.
Test srovnává přípravu klobás v levém košíku fritézy a v tradičním konvektomatu.