VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Naše nejkompaktnější fritéza Airfryer se dvěma košíky
  • Naše nejkompaktnější fritéza Airfryer se dvěma košíky
  • Naše nejkompaktnější fritéza Airfryer se dvěma košíky
  • Naše nejkompaktnější fritéza Airfryer se dvěma košíky
  • Naše nejkompaktnější fritéza Airfryer se dvěma košíky
  • Naše nejkompaktnější fritéza Airfryer se dvěma košíky
  • Naše nejkompaktnější fritéza Airfryer se dvěma košíky
  • Naše nejkompaktnější fritéza Airfryer se dvěma košíky
  • Naše nejkompaktnější fritéza Airfryer se dvěma košíky
  • Naše nejkompaktnější fritéza Airfryer se dvěma košíky
  • Naše nejkompaktnější fritéza Airfryer se dvěma košíky
  • Naše nejkompaktnější fritéza Airfryer se dvěma košíky
  • Naše nejkompaktnější fritéza Airfryer se dvěma košíky
  • Naše nejkompaktnější fritéza Airfryer se dvěma košíky
  • Naše nejkompaktnější fritéza Airfryer se dvěma košíky
  • Naše nejkompaktnější fritéza Airfryer se dvěma košíky
  • Naše nejkompaktnější fritéza Airfryer se dvěma košíky
  • Naše nejkompaktnější fritéza Airfryer se dvěma košíky

1000 SeriesFritéza Airfryer se dvěma košíky

NA150/00

4.9
| (8) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Naše nejkompaktnější fritéza Airfryer se dvěma košíky
Pomocí odnímatelného rozdělovače snadno přepnete ze dvou košíků na jednu velkou nádobu. Připravte cokoli od jídla ze dvou ingrediencí až po velkou pečeni, která bude vždy křupavá a křehká díky naší technologii RapidAir.
Zobrazit všechny výhody

Připravte jedno velké jídlo nebo dvě jídla současně

Naše nejkompaktnější fritéza Airfryer se dvěma košíky

  • Křupavé a křehké, až o 90 % méně tuku

  • Snadno vyměňte dva košíky za jednu velkou nádobu

  • Ergonomický design zásuvky šetřící místo

Křupavé a křehké, až o 90 % méně tuku*

Křupavé a křehké, až o 90 % méně tuku*

Technologie RapidAir s jedinečným hvězdicovým designem využívá rychlý proud horkého vzduchu k přípravě chutných křupavých a jemných pochutin a příloh.

Vyberte si mezi dvěma košíky nebo jedním velkým pečicím plechem

Vyberte si mezi dvěma košíky nebo jedním velkým pečicím plechem

Vyjmutím oddělovače spojíte dva košíky o objemu 3,55 l do prostorné nádoby o objemu 7,1 l. Vejde se do ní až 900 g hranolek, 1 200 g zeleniny nebo 10 kuřecích paliček. Případně můžete ve velkém košíku upéct dvě celá kuřata o hmotnosti 1 kg.

Ergonomický design šetří místo pro bezpečnou a snadnou manipulaci se zásuvkou.

Ergonomický design šetří místo pro bezpečnou a snadnou manipulaci se zásuvkou.

Naše kompaktní fritéza Airfryer se dvěma košíky šetří 40 % místa.** Zásuvka obsahuje dvě silná horizontální madla pro bezpečnou a pohodlnou manipulaci i při úplném naplnění.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

8

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

29/09/2025

Slovensko

Slovensko

Ověřený kupující

Ľahko sa v ňom robí jedlo

Som nadmieru spokojná 🤗 trúbu skoro vôbec nezapinam

Výhody

Rýchlo urobené jedlo a hlavne bez tuku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Séria 1000 NA150/00 Dvojkošová teplovzdušná fritéza

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Séria 1000 NA150/00 Dvojkošová teplovzdušná fritéza

02/04/2026

Україна

Україна

Ověřený kupující

Philips як Philips

Це те що я шукав. Головне не перегружати продуктів.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

24/02/2026

Україна

Україна

Ověřený kupující

Зручно корисно, швидко.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Ve srovnání s domácími hranolky připravenými v běžné fritéze

  2. Ve srovnání s modely NA35x a NA55x

  3. Interní laboratorní měření NA15x s lososem oproti troubě třídy A, přesné výsledky se liší podle typu výrobku a receptu