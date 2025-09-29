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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Křupavé a křehké, až o 90 % méně tuku
Snadno vyměňte dva košíky za jednu velkou nádobu
Ergonomický design zásuvky šetřící místo
Technologie RapidAir s jedinečným hvězdicovým designem využívá rychlý proud horkého vzduchu k přípravě chutných křupavých a jemných pochutin a příloh.
Vyjmutím oddělovače spojíte dva košíky o objemu 3,55 l do prostorné nádoby o objemu 7,1 l. Vejde se do ní až 900 g hranolek, 1 200 g zeleniny nebo 10 kuřecích paliček. Případně můžete ve velkém košíku upéct dvě celá kuřata o hmotnosti 1 kg.
Naše kompaktní fritéza Airfryer se dvěma košíky šetří 40 % místa.** Zásuvka obsahuje dvě silná horizontální madla pro bezpečnou a pohodlnou manipulaci i při úplném naplnění.
4.9
z 5
8
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Dračica
29/09/2025
Slovensko
Ověřený kupující
Ľahko sa v ňom robí jedlo
Som nadmieru spokojná 🤗 trúbu skoro vôbec nezapinam
Výhody
Rýchlo urobené jedlo a hlavne bez tuku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Séria 1000 NA150/00 Dvojkošová teplovzdušná fritéza
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Séria 1000 NA150/00 Dvojkošová teplovzdušná fritéza
003Oleg
02/04/2026
Україна
Ověřený kupující
Philips як Philips
Це те що я шукав. Головне не перегружати продуктів.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
24/02/2026
Україна
Ověřený kupující
Зручно корисно, швидко.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серія 1000 NA150/00 Мільтипіч із двома кошиками
Ve srovnání s domácími hranolky připravenými v běžné fritéze
Ve srovnání s modely NA35x a NA55x
Interní laboratorní měření NA15x s lososem oproti troubě třídy A, přesné výsledky se liší podle typu výrobku a receptu