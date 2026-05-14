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  • Jeden nástroj, kompletní úprava
  • Jeden nástroj, kompletní úprava
  • Jeden nástroj, kompletní úprava
  • Jeden nástroj, kompletní úprava
  • Jeden nástroj, kompletní úprava
  • Jeden nástroj, kompletní úprava

Multifunkční zastřihovač5000 Series

MG5930/15

4.6
| (1800) Recenze | 93% Doporučuje tento produkt
Jeden nástroj, kompletní úprava
Vytvořte osobitý vzhled pomocí tohoto univerzálního zastřihovače, jehož součástí je 11 kvalitních nástrojů pro úpravu obličeje, hlavy i těla. Samoostřicí břity z nerezové oceli si uchovávají svou ostrost a zajišťují tak přesné zastřižení, aniž by je bylo potřeba promazávat.
Zobrazit všechny výhody

Na tvář, vlasy i tělo

Jeden nástroj, kompletní úprava

  • 11 v 1: tvář, vlasy a tělo

  • Samoostřicí ocelové břity

  • Technologie BeardSense

Vše, co pro péči o tvář, vlasy i tělo potřebujete

Zastřihovač typu „vše v jednom“ nabízí všech 11 nástrojů, které můžete při péči o vzhled potřebovat. Pohodlně zastřihujte a upravujte vousy, zastřihujte vlasy a zbavte se nežádoucích chloupků po celém těle.

Získejte rovnoměrné zastřižení a ostré hrany

Zastřihovač s řadou multifunkčních nástavců nabízí 11 možností nastavení délky od 0,5 do 16 mm v krocích po 1 mm pro kratší a delší vousy. Vytvořte ostré hrany a upravte tváře, bradu i krk kovovým zastřihovačem a dodejte svým vousům profesionální vzhled.

Rozlučte se s nežádoucím chloupky

S naším nástavcem určeným pro tělo si pohodlně oholíte i oblast pod krkem. Jedinečný systém ochrany pokožky chrání citlivé oblasti při holení do vzdálenosti 0,5 mm. Chloupky po celém těle jednoduše zastřihnete pomocí nasazovacího hřebene.

Technické specifikace

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Příslušenství a náhradní díly

    Kabel USB

    CP1788/01
    • Kompatibilní pouze se zařízeními, která lze nabíjet přes port USB.
    • Černá
    • Délka kabelu: 92 cm
    • 2 kolíky

    Nabíjecí USB adaptér HQ87

    CP0909/01
    • Dámské holicí strojky 8000/6000
    • Zastřihovače vše v jednom řady 9000/7000/5000
    • Holicí strojky 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 7,5W adaptér se 2 kolíky je vhodný do zemí EU

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

1800

Recenze

93%

Doporučuje tento produkt

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Praktický a všestranný pomocník

Zastřihovač z řady Philips 7000 mě mile překvapil především svou praktičností a jednoduchostí používání. Velkou výhodou je rychlá a intuitivní výměna nástavců, díky které lze bez zdržování přecházet mezi úpravou vousů, vlasů i chloupků na těle. Přístroj působí kvalitně zpracovaně a dobře padne do ruky. Samotné holení a zastřihování je plynulé, přesné a bez nepříjemného tahání, což ocení zejména lidé s citlivější pokožkou, stejně jako já. Výsledkem je rovnoměrné zkrácení bez podráždění. Celkově jde o spolehlivý a univerzální zastřihovač, který splní požadavky na každodenní úpravu vzhledu a zároveň se snadno udržuje.

Výhody

Univerzálnost, snadná a rychlá výměna nástavců, jednoduchá údržba, šetrný k pokožce, dobrá ergonomie

Nevýhody

Zatím nezjištěno

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG7951/15 Řada 7000

Date of Use 2026-05-09

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG7951/15 Řada 7000

Date of Use 2026-05-09

05/02/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Spolehlivý

Spokojenost už s predchozim modelem tak zakoupen novy po par nejaky dobe.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG7940/75 Řada 7000

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG7940/75 Řada 7000

09/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Univerzálnější než jsem čekal

Padne do ruky lépe, než předchozí model, a díky více výměnným hřebenům se dá docílit snáz dobrého zastřižení. Používám (a pořídil jsem si jej) především jako zastřihovač, ale třeba nástavec na zastřihování chloupků v uších mě velmi příjemně překvapil, a beru jej jako super bonus.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG7940/75 Řada 7000

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Multifunkční zastřihovač MG7940/75 Řada 7000

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  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes