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Ukončeno

Heritage AudioKomponentní Hi-Fi systém

MCM906/12

3.5

| (2) Recenze

Posedlost zvukem

Nechte se unést kvalitním zvukem pro audiofily s komponentním Hi-Fi systémem Philips s kuželovým výškovým reproduktorem s hedvábím. Elegantní reproduktory a hliníková skříň vylepšují zvuk a zároveň zaručují přesnost a možnost ovládání.

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Vychutnejte si živý Hi-Fi zvuk

Posedlost zvukem

  • Hi-Fi elektronky

  • Kuželový výškový reproduktor s hedvábím

  • 150 W

Vylepšení zdůraznění basů a výšek

Vysoké a nízké frekvence jsou pro lidský sluch poměrně špatně zachytitelné ve zvukovém spektru - obzvlášť při nízké hlasitosti. Aktivováním funkce Hlasitosti budou basy a výšky zesílené tak, abyste si mohli vychutnat celkově vyváženější zvukový vjem.

Snadné nastavení vysokých a nízkých tónů

Nastavení hloubek a výšek jsou funkce ekvalizéru, které umožňují upravovat úroveň zvuku na vysokých a nízkých kmitočtech. Nastavení výšek řídí hlasitost vysokých tónů hudby a nastavení hloubek úroveň zesílení nízkých tónů. Pomocí tlačítek může posluchač pohodlně zvýraznit nízké i vysoké tóny nebo jejich reprodukci ponechat na stejné úrovni jako ostatní složky zvukového spektra tak, jak to odpovídá originálnímu záznamu. S nastavením hloubek a výšek můžete poslouchat hudbu tak, jak to máte rádi.

Prvotřídní Hi-Fi elektronky pro naprosto čistý a přirozený zvuk

Prvotřídní Hi-Fi elektronky pro naprosto čistý a přirozený zvuk

Díky zabudovaným Hi-Fi elektronkám můžete nyní vyzkoušet vysoce kvalitní zvuk, který obvykle přináší pouze systémy pro opravdové milovníky hudby. Analogová povaha elektronek poskytuje příjemnější zvuk pro naší nelineární sluchovou soustavu. Elektronkový zvuk má nízké zkreslení a je vždy upřednostňován díky své čistotě, detailům a kvalitě přirozeného zvuku.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.5

z 5

2

Recenze

4
3
1

14/07/2013

Polska

Polska

Zestaw ok

Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

20/09/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

ładny z okrojonymi fuknkcjami

może i ma możliwości ale tylko możliwości, obsługa wymaga ciągłych rejestracji wizyt nie wiadomo gdzie, nieprzyjazny w żaden sposób dla użytkownika

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu