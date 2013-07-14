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Ukončeno
MCM906/12
Posedlost zvukem
Nechte se unést kvalitním zvukem pro audiofily s komponentním Hi-Fi systémem Philips s kuželovým výškovým reproduktorem s hedvábím. Elegantní reproduktory a hliníková skříň vylepšují zvuk a zároveň zaručují přesnost a možnost ovládání.
Hi-Fi elektronky
Kuželový výškový reproduktor s hedvábím
150 W
Vysoké a nízké frekvence jsou pro lidský sluch poměrně špatně zachytitelné ve zvukovém spektru - obzvlášť při nízké hlasitosti. Aktivováním funkce Hlasitosti budou basy a výšky zesílené tak, abyste si mohli vychutnat celkově vyváženější zvukový vjem.
Nastavení hloubek a výšek jsou funkce ekvalizéru, které umožňují upravovat úroveň zvuku na vysokých a nízkých kmitočtech. Nastavení výšek řídí hlasitost vysokých tónů hudby a nastavení hloubek úroveň zesílení nízkých tónů. Pomocí tlačítek může posluchač pohodlně zvýraznit nízké i vysoké tóny nebo jejich reprodukci ponechat na stejné úrovni jako ostatní složky zvukového spektra tak, jak to odpovídá originálnímu záznamu. S nastavením hloubek a výšek můžete poslouchat hudbu tak, jak to máte rádi.
Díky zabudovaným Hi-Fi elektronkám můžete nyní vyzkoušet vysoce kvalitní zvuk, který obvykle přináší pouze systémy pro opravdové milovníky hudby. Analogová povaha elektronek poskytuje příjemnější zvuk pro naší nelineární sluchovou soustavu. Elektronkový zvuk má nízké zkreslení a je vždy upřednostňován díky své čistotě, detailům a kvalitě přirozeného zvuku.
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3.5
z 5
2
Recenze
jk123456
14/07/2013
Polska
Zestaw ok
Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi. Fajny zestaw stereo hi-fi.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi
Swavek
20/09/2015
Polska
Ověřený kupující
ładny z okrojonymi fuknkcjami
może i ma możliwości ale tylko możliwości, obsługa wymaga ciągłych rejestracji wizyt nie wiadomo gdzie, nieprzyjazny w żaden sposób dla użytkownika
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM906 Komponentowa miniwieża hi-fi