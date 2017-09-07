3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Posedlost zvukem
Nechte se unést kvalitním zvukem pro audiofily s komponentním Hi-Fi systémem Philips s kuželovým výškovým reproduktorem s hedvábím. Elegantní reproduktory a hliníková skříň vylepšují zvuk a zároveň zaručují přesnost a možnost ovládání.
Kuželový výškový reproduktor s hedvábím
100 W
Vysoké a nízké frekvence jsou pro lidský sluch poměrně špatně zachytitelné ve zvukovém spektru - obzvlášť při nízké hlasitosti. Aktivováním funkce Hlasitosti budou basy a výšky zesílené tak, abyste si mohli vychutnat celkově vyváženější zvukový vjem.
Příroda nám poskytuje to nejlepší. V neposlední řadě dřevo. Dřevo má akustické vlastnosti, které z něj dělají jedinečný a dokonalý materiál pro použití ve zvukových zařízeních a nástrojích. Dokonalé hudební nástroje, jako jsou klavíry a housle, jsou vyráběny ze dřeva z dobrých důvodů – ze stejných, jako jsou tyto reproduktory umístěny do dřevěné skříňky. Užívejte si poslech bohatého a realistického zvuku, který tyto dřevěné reproduktory poskytují.
Kuželový výškový reproduktor s hedvábím má membránu z hedvábí - tedy z materiálu, který je kvalitnější než materiály používané v běžných výškových reproduktorech. Hedvábí použité v membráně má vynikající tlumicí vlastnosti a jeho jemná textura zaručuje minimální tříštění zvuku. Výsledkem je, že zvuk vytvářený kuželovým výškovým reproduktorem s hedvábím je jemný, živý a se širokým rozsahem.
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
4.3
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
ariel44
07/09/2017
Polska
Bardzo dobra konstrukcja, jak na mini zestaw HiFi
Witam.Po przeczytaniu uwag wyżej zamieszczonych,stwierdzam całkowitą niezgodność opisanych rzekomych wad tego sprzętu.Model.który posiadam jest całkowicie wolny od usterek opisanych przez innych użytkowników.Odtwarzacz czyta wszystkie płyty CD/Audio jak i te Mp3,nic nie przeskakuje,a najważniejsze-jest całkowicie cichy.Port USB,Tuner FM-Też OK.Co do kolumn-są za małej mocy,dlatego nie używam ich.mam bardziej zaawansowane zespoły głośnikowe 2-drożne.to tyle.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Łukasz1980
21/09/2015
Polska
Ověřený kupující
Produkt o dobrej jakości dźwięku
Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Tomekozito123
21/09/2015
Polska
Ověřený kupující
Produkt o dobrej jakości dźwięku
Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi