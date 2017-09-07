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Ukončeno

Heritage AudioKomponentní Hi-Fi systém

MCM772/12

4.3

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Posedlost zvukem

Nechte se unést kvalitním zvukem pro audiofily s komponentním Hi-Fi systémem Philips s kuželovým výškovým reproduktorem s hedvábím. Elegantní reproduktory a hliníková skříň vylepšují zvuk a zároveň zaručují přesnost a možnost ovládání.

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Vychutnejte si hudbu Hi-Fi

Posedlost zvukem

  • Kuželový výškový reproduktor s hedvábím

  • 100 W

Vylepšení zdůraznění basů a výšek

Vysoké a nízké frekvence jsou pro lidský sluch poměrně špatně zachytitelné ve zvukovém spektru - obzvlášť při nízké hlasitosti. Aktivováním funkce Hlasitosti budou basy a výšky zesílené tak, abyste si mohli vychutnat celkově vyváženější zvukový vjem.

Dřevěné reproduktory zajišťují skvělý a přirozený zvuk

Dřevěné reproduktory zajišťují skvělý a přirozený zvuk

Příroda nám poskytuje to nejlepší. V neposlední řadě dřevo. Dřevo má akustické vlastnosti, které z něj dělají jedinečný a dokonalý materiál pro použití ve zvukových zařízeních a nástrojích. Dokonalé hudební nástroje, jako jsou klavíry a housle, jsou vyráběny ze dřeva z dobrých důvodů – ze stejných, jako jsou tyto reproduktory umístěny do dřevěné skříňky. Užívejte si poslech bohatého a realistického zvuku, který tyto dřevěné reproduktory poskytují.

Kuželový výškový reproduktor s hedvábím pro křišťálově čistý zvuk

Kuželový výškový reproduktor s hedvábím pro křišťálově čistý zvuk

Kuželový výškový reproduktor s hedvábím má membránu z hedvábí - tedy z materiálu, který je kvalitnější než materiály používané v běžných výškových reproduktorech. Hedvábí použité v membráně má vynikající tlumicí vlastnosti a jeho jemná textura zaručuje minimální tříštění zvuku. Výsledkem je, že zvuk vytvářený kuželovým výškovým reproduktorem s hedvábím je jemný, živý a se širokým rozsahem.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

07/09/2017

Polska

Polska

Bardzo dobra konstrukcja, jak na mini zestaw HiFi

Witam.Po przeczytaniu uwag wyżej zamieszczonych,stwierdzam całkowitą niezgodność opisanych rzekomych wad tego sprzętu.Model.który posiadam jest całkowicie wolny od usterek opisanych przez innych użytkowników.Odtwarzacz czyta wszystkie płyty CD/Audio jak i te Mp3,nic nie przeskakuje,a najważniejsze-jest całkowicie cichy.Port USB,Tuner FM-Też OK.Co do kolumn-są za małej mocy,dlatego nie używam ich.mam bardziej zaawansowane zespoły głośnikowe 2-drożne.to tyle.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

21/09/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Produkt o dobrej jakości dźwięku

Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

21/09/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Produkt o dobrej jakości dźwięku

Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu