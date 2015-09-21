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Ukončeno
Posedlost zvukem
Nechte se unést kvalitním zvukem pro audiofily s komponentním Hi-Fi systémem Philips s kuželovým výškovým reproduktorem s hedvábím. Elegantní reproduktory a hliníková skříň vylepšují zvuk a zároveň zaručují přesnost a možnost ovládání.
Kuželový výškový reproduktor s hedvábím
60 W
Hliníková litá skříň je lehká a vydrží vyšší okolní teploty, také nabízí pevnost a odolnost spolu s odolností proti korozi.
Mikrosytém navržený z komponentů je dodáván se stojanem, který má čtyři trojhranné nohy. Stojan zabraňuje zkreslení zvuku zapříčiněnému vibracemi, přehřátím a elektromagnetickým rušením vytvořeným zesilovačem a zavaděčem CD. Výsledná reprodukce zvuku je plynulá a vynikající.
Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
4.7
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
JLynx
21/09/2015
Polska
Ověřený kupující
Bardzo dobry produkt
Bardzo dobry produkt. Wspaniała jakość dźwięku w stosunku do ceny.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
aleanna
08/11/2013
Polska
Bardzo elegancki i dobry sprzęt domowy.
Zgrabna wieża, eleganckie kolumny w drewnianej obudowie, doskonała jakość dźwięku.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
darecki
07/11/2013
Polska
jeden z lepszych zestawów
bardzo dobry sprzęcik jedyny mankament - brak wejścia na słuchawki
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi