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Ukončeno

Heritage AudioKomponentní Hi-Fi systém

MCM770/12

4.7

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Posedlost zvukem

Nechte se unést kvalitním zvukem pro audiofily s komponentním Hi-Fi systémem Philips s kuželovým výškovým reproduktorem s hedvábím. Elegantní reproduktory a hliníková skříň vylepšují zvuk a zároveň zaručují přesnost a možnost ovládání.

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Vychutnejte si hudbu Hi-Fi

Posedlost zvukem

  • Kuželový výškový reproduktor s hedvábím

  • 60 W

Hliníková litá skříň vypadá velmi kvalitně

Hliníková litá skříň vypadá velmi kvalitně

Hliníková litá skříň je lehká a vydrží vyšší okolní teploty, také nabízí pevnost a odolnost spolu s odolností proti korozi.

Špičkový design komponentů se stojanem

Špičkový design komponentů se stojanem

Mikrosytém navržený z komponentů je dodáván se stojanem, který má čtyři trojhranné nohy. Stojan zabraňuje zkreslení zvuku zapříčiněnému vibracemi, přehřátím a elektromagnetickým rušením vytvořeným zesilovačem a zavaděčem CD. Výsledná reprodukce zvuku je plynulá a vynikající.

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

21/09/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Bardzo dobry produkt

Bardzo dobry produkt. Wspaniała jakość dźwięku w stosunku do ceny.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

08/11/2013

Polska

Polska

Bardzo elegancki i dobry sprzęt domowy.

Zgrabna wieża, eleganckie kolumny w drewnianej obudowie, doskonała jakość dźwięku.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

07/11/2013

Polska

Polska

jeden z lepszych zestawów

bardzo dobry sprzęcik jedyny mankament - brak wejścia na słuchawki

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCM770 Komponentowa miniwieża hi-fi

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