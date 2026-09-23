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Ukončeno

Klasický Hi-Fi mikrosystém

MCM761/12

Posedlost zvukem

Díky klasickému Hi-Fi mikrosystému Philips můžete mít skvělý zvuk. Pomocí připojení USB Direct lze okamžitě kopírovat hudbu přímo do formátu MP3. Není potřeba počítač. Elegantně navržené reproduktory klasického vzhledu s dřevěným povrchem nevyjdou z módy.

Zobrazit všechny výhody

Vychutnejte si hudbu Hi-Fi

Posedlost zvukem

  • Pásový výškový reproduktor

  • 150 W

Snadné nastavení vysokých a nízkých tónů

Nastavení hloubek a výšek jsou funkce ekvalizéru, které umožňují upravovat úroveň zvuku na vysokých a nízkých kmitočtech. Nastavení výšek řídí hlasitost vysokých tónů hudby a nastavení hloubek úroveň zesílení nízkých tónů. Pomocí tlačítek může posluchač pohodlně zvýraznit nízké i vysoké tóny nebo jejich reprodukci ponechat na stejné úrovni jako ostatní složky zvukového spektra tak, jak to odpovídá originálnímu záznamu. S nastavením hloubek a výšek můžete poslouchat hudbu tak, jak to máte rádi.

Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných disků USB.

Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných disků USB.

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripováním hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.

Technické specifikace

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