3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Digitální hudba s ripováním CD
Kopírujte své oblíbené disky CD v elegantním Hi-Fi mikrosystému MCM760 s vynikajícím zvukem a vychutnejte si je v přehrávači MP3. Snadné nahrávání stisknutím jednoho tlačítka bez použití počítače! A můžete si užít svou oblíbenou hudbu na přenosném přehrávači MP3.
Přehrávání formátu MP3/WMA-CD
Připojení USB Direct
Pásový jednopólový výškový reproduktor s neodymovým magnetem vytváří dynamický a prokreslený zvuk. Reproduktory tohoto typu se běžně používají u audiosystémů nejvyšší třídy, protože zajišťují reprodukci zvuku s mimořádnou věrností. Narozdíl od konvenčních reproduktorů s kuželovou a vrchlíkovou membránou, které pracují na principu směrového pohybu kmitací cívky, pásový výškový reproduktor vyzařuje vysoké kmitočty v celém rozsahu 180 stupňů a výrazně tak rozšiřuje zvukové spektrum vysokých tónů a prostor optimálního poslechu s širokým, krystalicky čistým a přirozeným zvukem i u kompaktních audiosystémů.
Nastavení hloubek a výšek jsou funkce ekvalizéru, které umožňují upravovat úroveň zvuku na vysokých a nízkých kmitočtech. Nastavení výšek řídí hlasitost vysokých tónů hudby a nastavení hloubek úroveň zesílení nízkých tónů. Pomocí tlačítek může posluchač pohodlně zvýraznit nízké i vysoké tóny nebo jejich reprodukci ponechat na stejné úrovni jako ostatní složky zvukového spektra tak, jak to odpovídá originálnímu záznamu. S nastavením hloubek a výšek můžete poslouchat hudbu tak, jak to máte rádi.
Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
N30ncz
29/05/2023
Česká republika
Perfektni zvuk
Kvalitní výrobek, perfektní zvuk k televizi a na prehravani hudby… A to že hrají v roce 2023 je dukaz kvality zpracovani
Výhody
Zvuk, vydrz
Nevýhody
Nedaji se sehnat
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM760 Hi-Fi mikrosystém
Datum použití 2021-05-29
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM760 Hi-Fi mikrosystém
Datum použití 2021-05-29
Hudba se systémem správy digitálních oprávnění Digital Right není podporována.