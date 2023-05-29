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Ukončeno

Hi-Fi mikrosystém

MCM760/12

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Digitální hudba s ripováním CD

Kopírujte své oblíbené disky CD v elegantním Hi-Fi mikrosystému MCM760 s vynikajícím zvukem a vychutnejte si je v přehrávači MP3. Snadné nahrávání stisknutím jednoho tlačítka bez použití počítače! A můžete si užít svou oblíbenou hudbu na přenosném přehrávači MP3.

Zobrazit všechny výhody

Digitální hudba s ripováním CD

  • Přehrávání formátu MP3/WMA-CD

  • Připojení USB Direct

Pásový výškový reproduktor s neodymovým magnetem

Pásový jednopólový výškový reproduktor s neodymovým magnetem vytváří dynamický a prokreslený zvuk. Reproduktory tohoto typu se běžně používají u audiosystémů nejvyšší třídy, protože zajišťují reprodukci zvuku s mimořádnou věrností. Narozdíl od konvenčních reproduktorů s kuželovou a vrchlíkovou membránou, které pracují na principu směrového pohybu kmitací cívky, pásový výškový reproduktor vyzařuje vysoké kmitočty v celém rozsahu 180 stupňů a výrazně tak rozšiřuje zvukové spektrum vysokých tónů a prostor optimálního poslechu s širokým, krystalicky čistým a přirozeným zvukem i u kompaktních audiosystémů.

Snadné nastavení vysokých a nízkých tónů

Nastavení hloubek a výšek jsou funkce ekvalizéru, které umožňují upravovat úroveň zvuku na vysokých a nízkých kmitočtech. Nastavení výšek řídí hlasitost vysokých tónů hudby a nastavení hloubek úroveň zesílení nízkých tónů. Pomocí tlačítek může posluchač pohodlně zvýraznit nízké i vysoké tóny nebo jejich reprodukci ponechat na stejné úrovni jako ostatní složky zvukového spektra tak, jak to odpovídá originálnímu záznamu. S nastavením hloubek a výšek můžete poslouchat hudbu tak, jak to máte rádi.

Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných disků USB.

Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných disků USB.

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

29/05/2023

Česká republika

Česká republika

Perfektni zvuk

Kvalitní výrobek, perfektní zvuk k televizi a na prehravani hudby… A to že hrají v roce 2023 je dukaz kvality zpracovani

Výhody

Zvuk, vydrz

Nevýhody

Nedaji se sehnat

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM760 Hi-Fi mikrosystém

Datum použití 2021-05-29

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM760 Hi-Fi mikrosystém

Datum použití 2021-05-29

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