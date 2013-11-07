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Ukončeno
Posedlost zvukem
Vychutnejte si bohatý zvuk USB komponentního hudebního mikrosystému Philips. Přehrávejte své oblíbené skladby prostřednictvím připojení USB Direct nebo MP3 Link. Funkce Digital Sound Control optimalizuje nastavení pro různé styly hudby. Stylové provedení s vysoce kvalitními reproduktory.
50 W
Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.
Systém RDS (Radio Data System) umožňuje ladit rozhlasové stanice bez znalosti jejich frekvence. Ve standardním režimu se při využití systému RDS na displeji zobrazuje místo vysílací frekvence název stanice, což zrychluje a usnadňuje ladění. Rozhlasové stanice mohou vysílat textové informace, jako jsou zprávy nebo informace o stanici, přímo na displej rozhlasového přijímače. Systém RDS, který je v Evropě hojně rozšířen, zajišťuje přenos textu na stejné frekvenci, jako se vysílá běžný program stanice. Můžete si vybrat, zda chcete na displeji zobrazovat základní informace, jako je název stanice, nebo využívat i další textové služby.
Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.
4.5
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Frodro90
07/11/2013
Polska
Z czystym sumieniem mogę polecić ten produkt
Ładny wygląd, duża funkcjonalność, łatwość w obsłudze, czytanie plików MP3 i wyjścia AUX
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM302 Komponentowa mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM302 Komponentowa mikrowieża
beata50
15/05/2012
Polska
Ten produkt jest w sam raz dla mnie, ma wszystkie funkcje, których potrzebuję - przede wszystkim radio z RDS
Odpowiadają mi rozmiary wieży. Nie zajmuje dużo miejsca. Podoba mi się tuner z RDS -łatwo jest zaprogramować stacje radiowe. Jest prosta w obsłudze. Trochę przeszkadza mi fioletowe światło świecące w nocy po oczach (wieża stoi w sypialni).
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM302 Komponentowa mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM302 Komponentowa mikrowieża