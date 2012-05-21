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Ukončeno
Plný a působivý zvuk
Módní hudební mikrosystém Philips MCM3000/12 udává tón zvukem, který je detailní a plný výkonných basů, díky technologii wOOx. Připojte jej prostřednictvím rozhraní USB Direct, poslouchejte nebo přehrávejte disky CD a MP3-CD a vychutnejte si jeho bohatý zvuk.
100 W
Mnoho budíků zahrnuje nejrůznější množství možností volby typu buzení. Tento radiobudík Philips vás vzbudí zvukem z rádia nebo tradičním bzučákem. Časovač umožňuje naprogramovat požadovanou dobu pro hudbu, aby se shodovala s dobou, kdy normálně usínáte. Ať už chcete vstávat s ranním budíkem, který bude vyzvánět stálým tónem, nebo poslouchat svoji oblíbenou hudbu, když usínáte, můžete použít radiobudík.
Kuželové výškové reproduktory s měkkou membránou zajišťují čistou reprodukci středních a vysokých frekvencí a zvyšují tak celkovou čistotu zvuku z reproduktorů. Poskytují harmonickou směs nezkresleného a nezabarveného širokopásmového zvuku a nabízejí srozumitelnost hlasu a nástrojů, čistotu tónů a po připojení kombinace hloubkových reproduktorů tím vyvažují celkový zvuk.
Technologie wOOx představuje revoluční řešení konstrukce reprosoustav, které poskytuje naprosto hluboké a bohaté basy, s jakými se u jiných audiosystémů nesetkáte. Speciální reproduktory, basový kanál wOOx a přesné vyladění hlavního a výškových reproduktorů zaručuje plynulé přechody mezi nízkými, středními a vysokými kmitočty. Dvojité uchycení a naprosto symetrická sendvičová konstrukce produkují hluboké a nezkreslené basy. Technologie wOOx poskytuje mimořádně hluboké a dynamické basy využitím celého prostoru reproduktorové skříně ke zvýraznění hudebního vjemu.
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3.5
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
DarekK
21/05/2012
Polska
Dobra, tania mikrowieża
Nie jest to wieża idealna, ale dość ładnie wygląda, jest mała i brzmi przyjemnie. Jeżeli nie jesteś audiofilem i potrzebujesz tylko prostej wieży do radia i cd - polecam!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM3000 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM3000 Mikrowieża
chin
01/09/2013
Česká republika
Dobrý průměr
Hned u nového výrobku byla vadná CD mechanika.U výrobku PHILIPS jsem měl tento problém již několikrát.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM3000 Hudební mikrosystém
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM3000 Hudební mikrosystém