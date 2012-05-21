VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie produktu zepředu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Primární snímek
  • Fotografie produktu zepředu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Primární snímek

Ukončeno

Hudební mikrosystém

MCM3000/12

3.5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Plný a působivý zvuk

Módní hudební mikrosystém Philips MCM3000/12 udává tón zvukem, který je detailní a plný výkonných basů, díky technologii wOOx. Připojte jej prostřednictvím rozhraní USB Direct, poslouchejte nebo přehrávejte disky CD a MP3-CD a vychutnejte si jeho bohatý zvuk.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Plný a působivý zvuk

  • 100 W

Funkce budíku a časovače vypnutí

Funkce budíku a časovače vypnutí

Mnoho budíků zahrnuje nejrůznější množství možností volby typu buzení. Tento radiobudík Philips vás vzbudí zvukem z rádia nebo tradičním bzučákem. Časovač umožňuje naprogramovat požadovanou dobu pro hudbu, aby se shodovala s dobou, kdy normálně usínáte. Ať už chcete vstávat s ranním budíkem, který bude vyzvánět stálým tónem, nebo poslouchat svoji oblíbenou hudbu, když usínáte, můžete použít radiobudík.

Kuželový výškový reproduktor pro podrobný a přirozený zvuk

Kuželové výškové reproduktory s měkkou membránou zajišťují čistou reprodukci středních a vysokých frekvencí a zvyšují tak celkovou čistotu zvuku z reproduktorů. Poskytují harmonickou směs nezkresleného a nezabarveného širokopásmového zvuku a nabízejí srozumitelnost hlasu a nástrojů, čistotu tónů a po připojení kombinace hloubkových reproduktorů tím vyvažují celkový zvuk.

Technologie reproduktorů wOOx™ pro plné a prokreslené basy

Technologie wOOx představuje revoluční řešení konstrukce reprosoustav, které poskytuje naprosto hluboké a bohaté basy, s jakými se u jiných audiosystémů nesetkáte. Speciální reproduktory, basový kanál wOOx a přesné vyladění hlavního a výškových reproduktorů zaručuje plynulé přechody mezi nízkými, středními a vysokými kmitočty. Dvojité uchycení a naprosto symetrická sendvičová konstrukce produkují hluboké a nezkreslené basy. Technologie wOOx poskytuje mimořádně hluboké a dynamické basy využitím celého prostoru reproduktorové skříně ke zvýraznění hudebního vjemu.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.5

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
2
1

21/05/2012

Polska

Polska

Dobra, tania mikrowieża

Nie jest to wieża idealna, ale dość ładnie wygląda, jest mała i brzmi przyjemnie. Jeżeli nie jesteś audiofilem i potrzebujesz tylko prostej wieży do radia i cd - polecam!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM3000 Mikrowieża

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM3000 Mikrowieża

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý průměr

Hned u nového výrobku byla vadná CD mechanika.U výrobku PHILIPS jsem měl tento problém již několikrát.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM3000 Hudební mikrosystém

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM3000 Hudební mikrosystém

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu