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Ukončeno

Hudební mikrosystém

MCM2350/12

4.7

| (11) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dodejte své oblíbené hudbě sílu

Poslouchejte své oblíbené melodie na přenosném hudebním přehrávači přes USB Direct a Audio in, MP3-CD a CD-R/RW prostřednictvím tohoto mikrosystému Philips. Maximální výstupní výkon 70 W a reproduktory Bass Reflex představují kombinaci velkolepého zvuku a dramatických basů.

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Dodejte své oblíbené hudbě sílu

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 70 W

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.

Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup

Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají již tak úhlednému designu tohoto systému další důraz. Stylový, ale funkční kryt dvířek kryjících disk se hladce posouvá nahoru a dolů, kdykoli chcete změnit výběr hudby. Posaďte se, vychutnejte si dynamický zvukový výkon a sledujte přehrávání skrz průhledné okénko.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

11

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

21/02/2016

Česká republika

Česká republika

V dané kategorii a cenové hladině jsem porovnal cca 10 výrobků a kvalitnější zvuk jsem nenašel.

V dané kategorii a cenové hladině jsem porovnal cca 10 výrobků a kvalitnější zvuk jsem nenašel a to ani u několikanásobně dražších výrobků.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2350 Hudební mikrosystém

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2350 Hudební mikrosystém

31/01/2017

Polska

Polska

Ověřený kupující

To jest to

To jest ten sprzet jakiego szukałem . Mały ze świetnym dzwiękiem.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2350 Mikrowieża

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2350 Mikrowieża

24/10/2016

Polska

Polska

Ověřený kupující

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

Dobry produkt za przystępną cenę.Ładny wygląd,łatwa obsługa.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2350 Mikrowieża

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2350 Mikrowieża

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu