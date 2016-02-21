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Ukončeno
Dodejte své oblíbené hudbě sílu
Poslouchejte své oblíbené melodie na přenosném hudebním přehrávači přes USB Direct a Audio in, MP3-CD a CD-R/RW prostřednictvím tohoto mikrosystému Philips. Maximální výstupní výkon 70 W a reproduktory Bass Reflex představují kombinaci velkolepého zvuku a dramatických basů.
CD, MP3-CD, USB, FM
70 W
Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.
Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.
Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají již tak úhlednému designu tohoto systému další důraz. Stylový, ale funkční kryt dvířek kryjících disk se hladce posouvá nahoru a dolů, kdykoli chcete změnit výběr hudby. Posaďte se, vychutnejte si dynamický zvukový výkon a sledujte přehrávání skrz průhledné okénko.
4.7
z 5
11
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
fedy
21/02/2016
Česká republika
V dané kategorii a cenové hladině jsem porovnal cca 10 výrobků a kvalitnější zvuk jsem nenašel.
V dané kategorii a cenové hladině jsem porovnal cca 10 výrobků a kvalitnější zvuk jsem nenašel a to ani u několikanásobně dražších výrobků.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2350 Hudební mikrosystém
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2350 Hudební mikrosystém
Ksionc
31/01/2017
Polska
Ověřený kupující
To jest to
To jest ten sprzet jakiego szukałem . Mały ze świetnym dzwiękiem.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2350 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2350 Mikrowieża
sandrzej23
24/10/2016
Polska
Ověřený kupující
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
Dobry produkt za przystępną cenę.Ładny wygląd,łatwa obsługa.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2350 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2350 Mikrowieża