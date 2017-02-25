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Ukončeno

Hudební mikrosystém

MCM2300/12

4.7
| (12) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Uvolněte se skvělou hudbou
Poslouchejte své oblíbence na tomto kompaktním hudebním systému Philips typu „vše v jednom“ vybaveném portem USB, vstupem zvuku a funkcí přehrávání disků CD. Vychutnejte si velmi působivou hudbu díky reproduktorům Bass Reflex a nastavení Digital Sound Control pro optimalizované parametry hudby.
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Posedlost zvukem

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  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Port USB pro nabíjení

  • Max. 15 W

Maximální výstupní výkon 15 W

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

12

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

25/02/2017

Česká republika

Česká republika

Malý ale kvalitní

Malý vzhledem ale dostatečný výkonem. Od tak malé sestavy jsem nečekal takový zvuk. Pro běžný poslech radia a CD (popř. mp3) zcela dostačující.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2300 Hudební mikrosystém

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2300 Hudební mikrosystém

06/06/2015

Česká republika

Česká republika

Designový výrobek s duší

Neuvěřitelně dobrý zvukový projev a podání ,decentní design, kompaktní velikost, styl.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2300 Hudební mikrosystém

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2300 Hudební mikrosystém

23/07/2022

Polska

Polska

Ověřený kupující

Produkt jest rewelacyjny - nie ma słabych punktów

Jest dostosowany do mniejszego metrażu. Wspaniałe głośniki!

Výhody

Prosta i wygodna obsługa.

Nevýhody

nie ma

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2300 Mikrowieża

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2300 Mikrowieża

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu