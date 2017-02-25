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Ukončeno
CD, MP3-CD, USB, FM
Port USB pro nabíjení
Max. 15 W
Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.
Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.
4.7
z 5
12
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
FilmFan24
25/02/2017
Česká republika
Malý ale kvalitní
Malý vzhledem ale dostatečný výkonem. Od tak malé sestavy jsem nečekal takový zvuk. Pro běžný poslech radia a CD (popř. mp3) zcela dostačující.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2300 Hudební mikrosystém
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2300 Hudební mikrosystém
Juratrucker
06/06/2015
Česká republika
Designový výrobek s duší
Neuvěřitelně dobrý zvukový projev a podání ,decentní design, kompaktní velikost, styl.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2300 Hudební mikrosystém
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2300 Hudební mikrosystém
Rerut
23/07/2022
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Produkt jest rewelacyjny - nie ma słabych punktów
Jest dostosowany do mniejszego metrażu. Wspaniałe głośniki!
Výhody
Prosta i wygodna obsługa.
Nevýhody
nie ma
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2300 Mikrowieża
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM2300 Mikrowieża