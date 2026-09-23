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Ukončeno

Hudební mikrosystém

MCM2050/12

Zvukový systém, který sedí vašemu domovu

Užijte si skvělou hudbu z různých zdrojů. Poslouchejte disky MP3-CD, rádio nebo přenosná zařízení přes MP3 Link a USB Direct. Připevněte mikrosystém Philips MCM2050/12 na stěnu nebo jej položte na nábytek – hodí se do každé domácnosti.

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Posedlost zvukem

Zvukový systém, který sedí vašemu domovu

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají styl a eleganci

Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají styl a eleganci

Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají již tak úhlednému designu tohoto systému další důraz. Stylový, ale funkční kryt dvířek kryjících disk se hladce posouvá nahoru a dolů, kdykoli chcete změnit výběr hudby. Posaďte se, vychutnejte si dynamický zvukový výkon a sledujte přehrávání skrz průhledné okénko.

Celkový výstupní výkon 20 W RMS

Celkový výstupní výkon 20 W RMS

Tento systém má celkový výstupní výkon 20 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu