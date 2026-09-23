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Ukončeno
MCM2050/12
Zvukový systém, který sedí vašemu domovu
Užijte si skvělou hudbu z různých zdrojů. Poslouchejte disky MP3-CD, rádio nebo přenosná zařízení přes MP3 Link a USB Direct. Připevněte mikrosystém Philips MCM2050/12 na stěnu nebo jej položte na nábytek – hodí se do každé domácnosti.
Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.
Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají již tak úhlednému designu tohoto systému další důraz. Stylový, ale funkční kryt dvířek kryjících disk se hladce posouvá nahoru a dolů, kdykoli chcete změnit výběr hudby. Posaďte se, vychutnejte si dynamický zvukový výkon a sledujte přehrávání skrz průhledné okénko.
Tento systém má celkový výstupní výkon 20 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.
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