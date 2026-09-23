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Ukončeno
MCM204/12
Nová klasika
Model Philips MCM204 vyzařující jemnost a kvalitu je speciálně navržen pro ty, kdo opravdu ocení dokonalost ve stylu a technologii. Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA z přenosného přehrávače s přehráváním USB Direct.
Přehrávání formátu MP3/WMA-CD
Připojení USB Direct
Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.
Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripováním hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.
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