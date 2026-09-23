VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie produktu zepředu
  • Fotografie produktu zepředu

Ukončeno

Hi-Fi mikrosystém

MCM204/12

Nová klasika

Model Philips MCM204 vyzařující jemnost a kvalitu je speciálně navržen pro ty, kdo opravdu ocení dokonalost ve stylu a technologii. Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA z přenosného přehrávače s přehráváním USB Direct.

Zobrazit všechny výhody

s přehráváním USB Direct

Nová klasika

  • Přehrávání formátu MP3/WMA-CD

  • Připojení USB Direct

Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.

Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripováním hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.

Kazetový magnetofon s funkcí autostop

Kazetový magnetofon s funkcí autostop

0

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu