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Ukončeno
MCM190/22
Vychutnejte si přehrávání hudby z MP3-CD tak, jak ji máte rádi.
Kompaktní a elegantní, s povrchovou úpravou v imitaci dřeva. Obsahuje výkonný režim punch. Kombinuje vynikající výkon a důležité funkce, aniž by utrpěla estetická stránka. Posaďte se a vychutnejte si hudbu tak, jak ji máte rádi.
MP3
Technologie Incredible Surround je technologie zpracování zvuku vyvinutá společností Philips, která významně rozšiřuje zvukové pole a zlepšuje prostorový vjem. Důmyslným využitím elektronického posunu fází směšuje zvuky levého a pravého kanálu způsobem, který zajišťuje zvětšení virtuální vzdálenosti mezi příslušnými dvěma reproduktory. Toto rozšíření zvyšuje stereofonní efekt a vytváří přirozenější reprodukci zvuku. Technologie Incredible Surround poskytuje dokonalý prostorový zvuk s větší hloubkou a šířkou bez použití dalších reproduktorů.
Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 představuje revoluční kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.
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