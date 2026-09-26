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Ukončeno
Plný a působivý zvuk
Poslechněte si své oblíbené skladby na přenosném přehrávači přes USB Direct a Audio in. Mikrosystém Philips také přehrává MP3-CD a CD-R/RW a je vybavený reprosoustavou Bass Reflex s výkonnými a výraznými basy.
CD, MP3-CD, USB, FM
Max. 20 W
Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.
Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.
Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Vyvážení, Čistota, Výkon, Příjemný zvuk a Jas, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.
4.4
z 5
8
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Wieloryb
26/09/2026
Polska
Super sprzęt do domowego słuchania i nie tylko zupełnie wystarcza , dobre brzmienie👍
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1150 Mikrowieża
Datum použití 2026-09-26
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1150 Mikrowieża
Datum použití 2026-09-26
Mati15
31/12/2015
Polska
Fajnie odtwarza muzykę
Fajnie odtwarza muzykę z pendrive, płyt CD, DVD oraz radia.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1150 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1150 Mikrowieża
lukaszp125
24/02/2015
Polska
THE BEST
Wieża prezentuje się super Gra rewelacyjnie super moc . Świetny wygląd GODNA POLECENIA
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1150 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1150 Mikrowieża