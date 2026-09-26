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Ukončeno

Hudební mikrosystém

MCM1150/12

4.4

| (8) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Plný a působivý zvuk

Poslechněte si své oblíbené skladby na přenosném přehrávači přes USB Direct a Audio in. Mikrosystém Philips také přehrává MP3-CD a CD-R/RW a je vybavený reprosoustavou Bass Reflex s výkonnými a výraznými basy.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Plný a působivý zvuk

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Max. 20 W

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW

Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Vyvážení, Čistota, Výkon, Příjemný zvuk a Jas, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

8

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

2
1

26/09/2026

Polska

Polska

Super sprzęt do domowego słuchania i nie tylko zupełnie wystarcza , dobre brzmienie👍

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1150 Mikrowieża

Datum použití 2026-09-26

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1150 Mikrowieża

Datum použití 2026-09-26

31/12/2015

Polska

Polska

Fajnie odtwarza muzykę

Fajnie odtwarza muzykę z pendrive, płyt CD, DVD oraz radia.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1150 Mikrowieża

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1150 Mikrowieża

24/02/2015

Polska

Polska

THE BEST

Wieża prezentuje się super Gra rewelacyjnie super moc . Świetny wygląd GODNA POLECENIA

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1150 Mikrowieża

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCM1150 Mikrowieża

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu