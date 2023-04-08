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Ukončeno
Hi-Fi elektronky
Kuželový výškový reproduktor s hedvábím
150 W
Díky zabudovaným Hi-Fi elektronkám můžete nyní vyzkoušet vysoce kvalitní zvuk, který obvykle přináší pouze systémy pro opravdové milovníky hudby. Analogová povaha elektronek poskytuje příjemnější zvuk pro naší nelineární sluchovou soustavu. Elektronkový zvuk má nízké zkreslení a je vždy upřednostňován díky své čistotě, detailům a kvalitě přirozeného zvuku.
Pásový jednopólový výškový reproduktor s neodymovým magnetem vytváří dynamický a prokreslený zvuk. Reproduktory tohoto typu se běžně používají u audiosystémů nejvyšší třídy, protože zajišťují reprodukci zvuku s mimořádnou věrností. Narozdíl od konvenčních reproduktorů s kuželovou a vrchlíkovou membránou, které pracují na principu směrového pohybu kmitací cívky, pásový výškový reproduktor vyzařuje vysoké kmitočty v celém rozsahu 180 stupňů a výrazně tak rozšiřuje zvukové spektrum vysokých tónů a prostor optimálního poslechu s širokým, krystalicky čistým a přirozeným zvukem i u kompaktních audiosystémů.
Pozlacený konektor reproduktoru zajišťuje lepší přenos audio signálu v porovnání s tradičním připojením click-fit. Pozlacený konektor také minimalizuje ztrátu elektrického signálu ze zesilovače do reproduktoru, což umožní vychutnat si hudební produkci tak blízkou realitě, jak jen je to možné.
5.0
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Pablo Pablo
08/04/2023
Polska
Super
Naprawdę polecam.Mimo upływu lat sprzęt najwyższej jakości..
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
grabek
02/09/2016
Polska
To na prawdę wysoka półka.
Bardzo zaskakująco dobry i wierny dźwięk. Dzięki temu odtwarzaczowi usłyszałem (w słuchawkach HiFi) na swoich starych i dobrze znanych płytach po raz pierwszy dźwięki, których nie odtwarzał mój poprzedni - znacznie droższy, większy (i niesłusznie uważany za lepszy) sprzęt renomowanej firmy audiofilskiej. Do tej pory nie wierzyłem, że tak małe kolumny są w stanie wydobyć tak dobry (wierny i czysty) dźwięk - szczególnie w tak szerokim zakresie tonów. Bardzo niskie i ciepłe basy. Bardzo czyste wysokie tony nawet w utworach, które przesterowują niemal każde kolumny!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
matti118
22/09/2013
Polska
Ten sprzęt zawiera w sobie wszystkie walory oczekiwane od produktów muzycznych hi-fi z górnej półki.
Odtwarzacz Philips Heritage Audio DVD MCD 909 jest pierwszym sprzętem z tej serii, który posiadam w swojej kolekcji obok odtwarzacza Philips MCM 906 (ten model jest technologicznie bardzo podobny, kupiłem go później zafascynowany tą serią po kupnie MCD 909). Wygląd wraz z detalami to obok dźwięku najsilniejsza strona tych modeli. Wieża jest dwuczęściowa - przedwzmacniacz lampowy + odtwarzacz DVD. Sercem sprzętu są lampy dedykowane sprzętom z najwyższej półki i dla najbardziej wybrednych melomanów. Dzięki nim dźwięk mamy ciepły, krystaliczny czuły na szczegóły. Pasmo dźwięków zaskoczy wytrawnych znawców muzyki. Wykonanie przedwzmacniacza i odtwarzacza jest doskonałe obudowa ze szczotkowanego aluminium, z boku eleganckie podświetlenie ujawniającego się podczas wydawania poleceń z pilota lub ręcznie. Osłony boczne z przyciemnego tworzywa. Mimo, że zaleca się na tym sprzęcie słuchanie płyt DVD ze względu na lepszą jakość dźwięku od formatu MP3 dobrze, że producent zastosował możliwość odtwarzania przez USB. Ilość funkcji technologicznych może zadowolić. Pięknym uzupełnieniem są kolumny w obudowie fortepianowym nadając całość szyk i elegancję. Kolumny mimo, że nie są wielkie pasują proporcjonalnie do zestawy potrafią wydobyć z siebie wiele. Trójdrożne, to też jest rzadko spotykane w sprzętach za przystępną cenę. Całość uzupełnia bardzo elegancki pilot, który ma jakby "wycięte laserowe przyciski" jest to zabieg oryginalny. Dobrze, że w porównaniu do wcześniejszych modeli tej serii inżynierowie i designerzy Philipsa zdecydowali się na tą zmianę. Wieża zarówno włączona, jak wyłączona pięknie ozdabia pomieszczenie. Wieczorem, o zmroku urok lamp mówi za siebie. Trudno się do czegoś przytrafić. Z racji, że sprzęt oszczędzam i używam sporadycznie trudno mi nadal określić jego wydajność oraz podatność na usterki. Również nie potrafię określić, czy zużywa więcej prądu od tradycyjnego odtwarzacza tranzystorowego (zapewne jakby się grało powyżej 5h to tak). Jest to sprzęt dla koneserów za przystępną cenę. Na pewno godny polecenia, jednak obecnie bardzo trudny do zdobycia nawet na rynku wtórnym. Jest to argument za, aby Philips wydał kolejną model z tej serii. Zapewne byłby to mój trzeci model do kolekcji z tej serii...
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD