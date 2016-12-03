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Ukončeno
MCD712/12
Posedlost zvukem
Zažijte doma kvalitu zvuku jako v kině díky komponentnímu mikrosystému Philips s DVD přehrávačem. Připojte zařízení kompatibilní s USB a přehrávejte fotografie a hudbu ve formátu MP3/WMA s vynikajícím zvukem. Díky celkovému výstupnímu výkonu 100 W RMS si můžete vychutnat dramatický zvuk.
100 W
Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají již tak úhlednému designu tohoto systému další důraz. Stylový, ale funkční kryt dvířek kryjících disk se hladce posouvá nahoru a dolů, kdykoli chcete změnit výběr hudby. Posaďte se, vychutnejte si dynamický zvukový výkon a sledujte přehrávání skrz průhledné okénko.
Vysoké a nízké frekvence jsou pro lidský sluch poměrně špatně zachytitelné ve zvukovém spektru - obzvlášť při nízké hlasitosti. Aktivováním funkce Hlasitosti budou basy a výšky zesílené tak, abyste si mohli vychutnat celkově vyváženější zvukový vjem.
DVD přehrávač Philips je kompatibilní s většinou DVD a CD disků dostupných na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – v přehrávači je lze přehrát všechny. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita disků SVCD je lepší než u disků VCD. Z důvodu vyššího rozlišení se jedná zejména o mnohem ostřejší obraz než u disků VCD. Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že budete moci zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX®. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD.
4.2
z 5
34
Recenze
jarmila
03/12/2016
Slovensko
nemam ziadne negativne skusenosti je proste super na to cosom od neho chcela dakujem
nechcem nic ine pouzivam ho 7 rokov a nemam chut kupovat nieco novsie
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD712 Komponentný DVD mikrosystém
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD712 Komponentný DVD mikrosystém
Bartguz
17/12/2013
Polska
BARDZO Dobry!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bardzo dobry sprzęt,który ma odtwarzacz DVD. Jest nie duży przyjemny desing. Jedyne do czego bym się przyczepił to brak wyjścia HDMI. Kupując ten zestaw sugerowałem się tym aby kolumny nie były w plastikowej obudowie i mogł odtwarzać płyty DVD i inne nosiniki
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
tomaszc
17/12/2013
Polska
Jestem bardzo zadowolony z tej małej wieży.
Zakup tej wieży był na prawdę dobrym wyborem. Dużą zaletą dla mnie jest wejście USB i AUX.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD