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Ukončeno

Komponentní mikrosystém s DVD přehr.

MCD712/12

4.2

| (34) Recenze

Posedlost zvukem

Zažijte doma kvalitu zvuku jako v kině díky komponentnímu mikrosystému Philips s DVD přehrávačem. Připojte zařízení kompatibilní s USB a přehrávejte fotografie a hudbu ve formátu MP3/WMA s vynikajícím zvukem. Díky celkovému výstupnímu výkonu 100 W RMS si můžete vychutnat dramatický zvuk.

Zobrazit všechny výhody

Relaxujte u skvělé hudby a filmů

Posedlost zvukem

  • 100 W

Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup

Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají již tak úhlednému designu tohoto systému další důraz. Stylový, ale funkční kryt dvířek kryjících disk se hladce posouvá nahoru a dolů, kdykoli chcete změnit výběr hudby. Posaďte se, vychutnejte si dynamický zvukový výkon a sledujte přehrávání skrz průhledné okénko.

Vylepšení zdůraznění basů a výšek

Vysoké a nízké frekvence jsou pro lidský sluch poměrně špatně zachytitelné ve zvukovém spektru - obzvlášť při nízké hlasitosti. Aktivováním funkce Hlasitosti budou basy a výšky zesílené tak, abyste si mohli vychutnat celkově vyváženější zvukový vjem.

Přehrávání DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazových disků CD

Přehrávání DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazových disků CD

DVD přehrávač Philips je kompatibilní s většinou DVD a CD disků dostupných na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – v přehrávači je lze přehrát všechny. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita disků SVCD je lepší než u disků VCD. Z důvodu vyššího rozlišení se jedná zejména o mnohem ostřejší obraz než u disků VCD. Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že budete moci zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX®. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

34

Recenze

2

03/12/2016

Slovensko

Slovensko

nemam ziadne negativne skusenosti je proste super na to cosom od neho chcela dakujem

nechcem nic ine pouzivam ho 7 rokov a nemam chut kupovat nieco novsie

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD712 Komponentný DVD mikrosystém

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD712 Komponentný DVD mikrosystém

17/12/2013

Polska

Polska

BARDZO Dobry!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bardzo dobry sprzęt,który ma odtwarzacz DVD. Jest nie duży przyjemny desing. Jedyne do czego bym się przyczepił to brak wyjścia HDMI. Kupując ten zestaw sugerowałem się tym aby kolumny nie były w plastikowej obudowie i mogł odtwarzać płyty DVD i inne nosiniki

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

17/12/2013

Polska

Polska

Jestem bardzo zadowolony z tej małej wieży.

Zakup tej wieży był na prawdę dobrym wyborem. Dużą zaletą dla mnie jest wejście USB i AUX.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD712 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

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