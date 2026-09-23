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Ukončeno

Miniaturní DVD kino

MCD297/58

Vychutnejte si vynikající zážitek z filmu

Přicházíte do styku s tou nejvyspělejší a nejúžasnější technologií - nyní se seznamte se žhavou kombinací Micro Hi-Fi systému s přehrávačem DVD, WMA-CD a MP3-CD! Uvolněte se s oblíbenými filmy a hudbou. Domácí zábava již nikdy nebude stejná!

Zobrazit všechny výhody

a přehrávání USB Direct

Vychutnejte si vynikající zážitek z filmu

  • Přehrávání formátu DivX

  • Připojení USB Direct

  • Kompaktní provedení

Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Kazetový magnetofon s funkcí autostop

Kazetový magnetofon s funkcí autostop

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Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu