3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
MCD179/12
Přeměňte libovolnou místnost na kino
Miniaturní DVD kino MCD179 je vším, co potřebujete k filmovému zážitku přímo v domácnosti. Díky reproduktorovému systému 2.1, systému Dolby Digital pro pohlcující zvuk a funkci Progressive Scan pro optimální obraz vás čeká opravdová audiovizuální zábava!
2.1
Přehrávání formátu DivX
komponentní design
Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.
Jednoduše zapojte zařízení USB do systému a sdílejte svoji uloženou digitální hudbu a fotografie s rodinou a přáteli.
Recenze