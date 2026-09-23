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Ukončeno

Miniaturní DVD kino

MCD179/12

Přeměňte libovolnou místnost na kino

Miniaturní DVD kino MCD179 je vším, co potřebujete k filmovému zážitku přímo v domácnosti. Díky reproduktorovému systému 2.1, systému Dolby Digital pro pohlcující zvuk a funkci Progressive Scan pro optimální obraz vás čeká opravdová audiovizuální zábava!

Zobrazit všechny výhody

s reproduktory 2.1

Přeměňte libovolnou místnost na kino

  • 2.1

  • Přehrávání formátu DivX

  • komponentní design

Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Připojení USB Direct pro přehrávání hudby a prohlížení fotografií

Připojení USB Direct pro přehrávání hudby a prohlížení fotografií

Jednoduše zapojte zařízení USB do systému a sdílejte svoji uloženou digitální hudbu a fotografie s rodinou a přáteli.

Elegantní reprosoustavy

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu