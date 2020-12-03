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  • Užijte si film na DVD se skvělým zvukem
  • Užijte si film na DVD se skvělým zvukem
  • Užijte si film na DVD se skvělým zvukem
  • Užijte si film na DVD se skvělým zvukem
  • Užijte si film na DVD se skvělým zvukem
  • Užijte si film na DVD se skvělým zvukem

Ukončeno

Miniaturní DVD kino

MCD170/12

4
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Užijte si film na DVD se skvělým zvukem
Nyní si můžete vychutnat audiovizuální napětí z návštěvy kina ve svém obývacím pokoji! Stylové miniaturní kino Philips MCD170 s DVD obsahuje funkci Dynamic Bass Boost pro hluboký a sytý basový zvuk.
Zobrazit všechny výhody

Užijte si film na DVD se skvělým zvukem

  • Přehrávání DVD

  • Připojení USB Direct

  • Kompaktní provedení

Přehrává disky DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Přehrává disky DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

DVD přehrávač Philips je kompatibilní s většinou DVD a CD disků dostupných na trhu. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD a CD-RW – v přehrávači je lze přehrát všechny. Přehrávač DivX® Ultra spojuje přehrávání formátu DivX® se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom užitečném formátu. CD-RW je zkrácený termín označující CD mechaniku, která přijímá obvyklý formát přepisovatelného CD.

Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných disků USB.

Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných disků USB.

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

Digitální ladění FM pro předvolby až 20 stanic

Digitální ladění FM pro předvolby až 20 stanic

Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj zapamatoval naladěnou frekvenci. S předvolenými rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, máte rychlý přístup ke své oblíbené stanici, aniž byste ji pokaždé museli manuálně ladit.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

03/12/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek se skvělými funkcemi ne pro začátečníky

Tento systém máme již deset let i s bateríí do ovladače, již jsme nemuseli ještě měnit. Bohužel ale patříme spíše k méně náročným uživatelům, takže jsme jej nikdy plně nevyužívali. Má velmi dobrý zvuk. Bohužel trochu složitější na instalaci a manipulaci. Nedoporučuju ho začátečníkům jako jsme my.

Výhody

Má velmi dobrý zvuk, vychytaný design, krásně se vyjímá v pokoji, přehrává spoustu formátů, dlouhou výdrž baterie v ovladači

Nevýhody

Problém jsme mívali akorát s rádiem, které nechytalo požadovanou stanici dostatečně kvalitně. Zatímco běžný cd přehrávač v pokoji vedle v pohodě. A anténa tak, jak je provedená, mi přijde zvláštní. Dále pokud jste do něj dali běžné Cd a spustili je, nešlo ukončit dříve než dohrálo resp 15 minut po té, co dohrálo. Pokud byste se o to pokusili dříve, zahrávali byste si s poškozením cd anebo přístroje, což je značná nevýhoda. Speciální baterie, žádné normální monočlánky.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD170 Miniaturní DVD kino

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD170 Miniaturní DVD kino

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