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Ukončeno
Přehrávání DVD
Připojení USB Direct
Kompaktní provedení
DVD přehrávač Philips je kompatibilní s většinou DVD a CD disků dostupných na trhu. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD a CD-RW – v přehrávači je lze přehrát všechny. Přehrávač DivX® Ultra spojuje přehrávání formátu DivX® se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom užitečném formátu. CD-RW je zkrácený termín označující CD mechaniku, která přijímá obvyklý formát přepisovatelného CD.
Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.
Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj zapamatoval naladěnou frekvenci. S předvolenými rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, máte rychlý přístup ke své oblíbené stanici, aniž byste ji pokaždé museli manuálně ladit.
4.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Marthas
03/12/2020
Česká republika
Výrobek se skvělými funkcemi ne pro začátečníky
Tento systém máme již deset let i s bateríí do ovladače, již jsme nemuseli ještě měnit. Bohužel ale patříme spíše k méně náročným uživatelům, takže jsme jej nikdy plně nevyužívali. Má velmi dobrý zvuk. Bohužel trochu složitější na instalaci a manipulaci. Nedoporučuju ho začátečníkům jako jsme my.
Výhody
Má velmi dobrý zvuk, vychytaný design, krásně se vyjímá v pokoji, přehrává spoustu formátů, dlouhou výdrž baterie v ovladači
Nevýhody
Problém jsme mívali akorát s rádiem, které nechytalo požadovanou stanici dostatečně kvalitně. Zatímco běžný cd přehrávač v pokoji vedle v pohodě. A anténa tak, jak je provedená, mi přijde zvláštní. Dále pokud jste do něj dali běžné Cd a spustili je, nešlo ukončit dříve než dohrálo resp 15 minut po té, co dohrálo. Pokud byste se o to pokusili dříve, zahrávali byste si s poškozením cd anebo přístroje, což je značná nevýhoda. Speciální baterie, žádné normální monočlánky.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD170 Miniaturní DVD kino
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD170 Miniaturní DVD kino