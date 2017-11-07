3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
MCD122/12
Jednoduše zapojte zařízení USB do systému a sdílejte svoji uloženou digitální hudbu a fotografie s rodinou a přáteli.
Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.
Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.
Jazow
07/11/2017
Poland
Małe gabaryty
Ładny mały i wygodny sprzęt.Dźwięk dobrej jakości lecz nie mogę nigdzie zasięgnąć informacji o kolumnach głośnikowych(jakie mają pasmo przenoszenia).
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
buko33
10/11/2013
Poland
Bardzo fajny, wiele potrafi lecz ciężko przyzwyczaić się do jego obsługi, miewałem bardziej intuicyjne modele.
Generalnie ok. Wiele potrafi. Mało intuicyjna obsługa.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
rafszu7
20/05/2012
Poland
podstawowa wieza z dvd i czesciowa obsluga innych multimediow
jak w tytule, w sam raz do pokoju dziecka, sypialni i innych mniejszych pomieszczeń. Z wad - nie czyta wszystkich niekoniecznie najonwszych formatow tak z plyt jak i usb, po dluzszym odlaczeniu od pradu kasuja sie nastawy tak stacji radiowych jak i innych parametrow np domyslna glosnosc po wlaczeniu jest zdecydowanie za wysoka ale to oczywiscie rzecz gustu. Przy bardzo chichym sluchaniu slychac szum wentylatora ale to naprawde podstawowy sprzet i nie sa to wady wykluczajace zakup. Z zalet - dobra jakosc obrazu i dzwieku ale trzeba słuchać na średnim poziomie glosnosci, przy cichym sluchaniu glosniki nie przenosza calego zakresu, timer i budzik, prosta obsluga. Polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
