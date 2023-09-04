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  • Upgradujte. Řiďte. Vychutnejte si jízdu.
  • Upgradujte. Řiďte. Vychutnejte si jízdu.
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Car lightsLED-FOG [≈PS24W/PSX24W]

11086U2500CX

11086U2500CX

4.3
| (31) Recenze
Upgradujte. Řiďte. Vychutnejte si jízdu.
Upgradujte přední světlomety svého vozidla na světla Philips řady Ultinon Access LED. Tyto žárovky se montují stejně rychle a snadno jako halogenová světla! Vylepšete svá světla díky o 80 % lepšímu jasu** a využívejte ve svém vozidle ty nejnovější LED technologie.
Zobrazit všechny výhody

Rychlá a snadná montáž

Upgradujte. Řiďte. Vychutnejte si jízdu.

  • Typ lampy: PS24W/PSX24W

  • LED žárovka pro přímou instalaci

  • Kompaktní provedení

  • Studené bílé světlo o teplotě 6 000 K

  • Počet žárovek: 2

Instalace způsobem plug-and-play

Se žárovkami Philips Ultinon Access LED je instalace tak rychlá a snadná, že ji hravě zvládne každý! Není třeba kontrolovat kompatibilitu ani používat adaptérové kroužky: žárovky Philips Ultinon Access LED mají velmi kompaktní tělo a integrovanou patici kompatibilní s normou IEC 60061. Jejich konstrukce pro přímou instalaci má stejné rozměry jako halogenové žárovky, což umožňuje snadnou instalaci ve stísněných prostorech. Žárovky jsou široce kompatibilní s většinou modelů vozidel a snadno se montují do vozidel vybavených žárovkami typu PS24W a PSX24W*.

Lepší světelný výkon než halogenové žárovky

Žárovky Philips Ultinon Access LED jsou navrženy pro lepší výkon světelného paprsku než halogenové žárovky, a to v kompaktním a univerzálním provedení. Tyto žárovky využívají nejnovější inovace LED technologie a poskytují stejný světelný tok jako standardní halogenové žárovky ECE, ale výkon paprsku je výrazně lepší při nižší spotřebě energie. Žárovky Philips Ultinon Access LED poskytují řidičům lepší výhled na silnici, čímž usnadňují zpozorování překážek a přispívají k bezpečnější jízdě.

Splňuje normy automobilového průmyslu

Technologicky vyspělé osvětlení značky Philips je v automobilovém průmyslu dobře známé již 100 let. Jsme si vědomi toho, že výkon našich výrobků závisí na jejich kompatibilitě s požadavky současného prostředí automobilového průmyslu, a proto je navrhujeme tak, aby maximálně splňovaly oborové normy. Naše žárovky Philips Ultinon Access LED jsou v souladu s normami EMI pro elektromagnetické rušení. Jsou přesně konstruované tak, aby odolaly nástrahám moderního automobilového života, a nenarušují provoz jiných součástí vozidla.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

31

Recenze

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Výhody

Silný jas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Výhody

Kvalita, výdrž, svítivost

Nevýhody

Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Výhody

Barva světla a precizní zpracování.

Nevýhody

Nižší životnost?

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

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Upozornění

  1. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky. Žárovky není povoleno používat na veřejných komunikacích.

  2. V porovnání s minimálním zákonným požadavkem. Platí pro žárovky H4 a H7. Může se lišit v závislosti na modelu automobilu a typu žárovky.

  3. 2letá záruka. Další informace o našich záručních podmínkách najdete na webu philips.com/auto-warranty.