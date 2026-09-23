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LUM11024X2/10
11024X2
LUM11024X2
Přesně padnoucí a se snadnou instalací
K bezpečné montáži žárovek LED do světlometů ve vašem vozidle může být nutný adaptér pro konkrétní model. Adaptérové kroužky Philips zajistí, že naše žárovky LED H7 Philips bude možné bezpečně upevnit ve vozidle, ve kterém jsou zapotřebí.
Adaptérové kroužky typu Q
Balení obsahuje: 2 adaptérové kroužky
Pro HL [≈H7], H7-LED
Platí pro vozidla s napětím 12 V
Žárovky Philips HL [H7], H7 LED* jsou vhodné pro většinu modelů vozidel, ale u některých z nich může být vyžadováno použití adaptérových kroužků k zajištění bezpečné instalace. Chcete-li zjistit, zda k modernizaci světlometů vašeho automobilu na LED potřebujete adaptérové kroužky, nahlédněte do našich seznamů kompatibility žárovek Philips**.
Adaptérové kroužky Philips LED se snadno instalují a zaručují dokonale padnoucí a bezpečné připevnění žárovek H7 LED ke světlometům vozidel, pokud je to nutné. Více informací o instalaci našich adaptérových kroužků získáte v uživatelské příručce na stránce podpory společnosti Philips***.
Adaptérové kroužky Philips LED jsou vyrobeny z odolných materiálů a vydrží fyzickou i tepelnou zátěž při používání ve vozidlech. Byly testovány v těch nejnáročnějších podmínkách, takže si jedinečný výkon našich žárovek Philips HL [H7], H7 LED* můžete užívat po mnoho let.
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Recenze
Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.
K dispozici na adrese philips.com/LEDcompatibility-check. Upozorňujeme, že homologace žárovek Philips Ultinon Pro6000 pro použití v silničním provozu je platná pouze v případě instalace s originálním příslušenstvím Philips, pokud je to vyžadováno. Další informace naleznete na stránkách Philips.com/roadlegalLED.
Podrobnosti naleznete na webu Philips.com/AutomotiveSupport