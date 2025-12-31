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  • Posviťte si na pokrok s osvětlením LED
  • Posviťte si na pokrok s osvětlením LED
  • Posviťte si na pokrok s osvětlením LED
  • Posviťte si na pokrok s osvětlením LED
  • Posviťte si na pokrok s osvětlením LED
  • Posviťte si na pokrok s osvětlením LED
  • Posviťte si na pokrok s osvětlením LED

Ultinon Pro3021Stylové LED světlo

LUM11005U3021X2

11005U3021

11005U3021X2

Posviťte si na pokrok s osvětlením LED
Žárovky LED do světlometů společnosti Philips* jsou navrženy tak, aby poskytovaly skvělý poměr cena/výkon, silné osvětlení a spolehlivý výkon. Tyto žárovky jsou vyrobeny s cílem nabídnout vám dlouhou životnost a snadnou instalaci a představují dokonalý přechod z halogenových žárovek na pokročilejší technologii LED.
Zobrazit všechny výhody

Stylové osvětlení LED, které lze snadno instalovat

Posviťte si na pokrok s osvětlením LED

  • Typ žárovky: HB3/HB4

  • Až o 100 % vyšší jas

  • Studené bílé světlo o teplotě 6 000 K

  • 2letá záruka

  • Počet žárovek: 2

Kvalitní, studené bílé světlo

Chcete-li získat moderní, studené bílé světlo, upgradujte světlomety svého auta pomocí žárovek Philips LED Ultinon Pro3021. Tyto vynikající žárovky obsahují čipy LED s teplotou barev 6000 K a jsou navrženy pro zajištění maximálního pohodlí při jízdě. Budete schopni rychleji rozeznat překážky a řídit s větší jistotou a současně zabráníte oslnění ostatních účastníků silničního provozu. Získejte výkonnost i styl s našimi žárovkami Philips LED Ultinon Pro3021.

Dlouhá životnost žárovek

Správný světlomet LED poskytuje kvalitní světlo, které vydrží déle. Žárovky Philips Ultinon Pro3021 mají odolnou konstrukci s vysoce výkonnou tepelnou jímkou, která odvádí teplo pryč od důležitých součástí světlometu. Nabízejí životnost 2 000 hodin, což může být až čtyřikrát déle než halogenové žárovky, které nahrazují***.

Snadná instalace

Optimalizovaná velikost žárovek LED je klíčová, protože některá optika může být velmi malá. I když některá dostupná řešení LED pro dodatečnou montáž mohou obsahovat externí krabičku budiče, naše žárovka LED Philips Ultinon Pro3021 nabízí integrovanou krabičku budiče, takže instalace je rychlejší a bezproblémová. Kompaktní provedení je vhodné pro širší spektrum modelů vozidel a specializovaní mechanici jej mohou snadno instalovat. Pusťte se do potřebné změny! Postupujte podle podrobného průvodce zde**** a informativního seznamu kompatibility zde****.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Ve srovnání s minimální zákonnou normou pro halogenové žárovky.

  2. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky. Žárovky není povoleno používat na veřejných komunikacích

  3. Podrobnosti naleznete na webu Philips.com/AutomotiveSupport

  4. Dostupné na webu Philips.com/LEDcompatibility-check

  5. Navštivte webovou stránku Philips.com/LED-bulbs