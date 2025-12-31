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LUM11005U3021X2
11005U3021
11005U3021X2
Typ žárovky: HB3/HB4
Až o 100 % vyšší jas
Studené bílé světlo o teplotě 6 000 K
2letá záruka
Počet žárovek: 2
Chcete-li získat moderní, studené bílé světlo, upgradujte světlomety svého auta pomocí žárovek Philips LED Ultinon Pro3021. Tyto vynikající žárovky obsahují čipy LED s teplotou barev 6000 K a jsou navrženy pro zajištění maximálního pohodlí při jízdě. Budete schopni rychleji rozeznat překážky a řídit s větší jistotou a současně zabráníte oslnění ostatních účastníků silničního provozu. Získejte výkonnost i styl s našimi žárovkami Philips LED Ultinon Pro3021.
Správný světlomet LED poskytuje kvalitní světlo, které vydrží déle. Žárovky Philips Ultinon Pro3021 mají odolnou konstrukci s vysoce výkonnou tepelnou jímkou, která odvádí teplo pryč od důležitých součástí světlometu. Nabízejí životnost 2 000 hodin, což může být až čtyřikrát déle než halogenové žárovky, které nahrazují***.
Optimalizovaná velikost žárovek LED je klíčová, protože některá optika může být velmi malá. I když některá dostupná řešení LED pro dodatečnou montáž mohou obsahovat externí krabičku budiče, naše žárovka LED Philips Ultinon Pro3021 nabízí integrovanou krabičku budiče, takže instalace je rychlejší a bezproblémová. Kompaktní provedení je vhodné pro širší spektrum modelů vozidel a specializovaní mechanici jej mohou snadno instalovat. Pusťte se do potřebné změny! Postupujte podle podrobného průvodce zde**** a informativního seznamu kompatibility zde****.
Recenze
Ve srovnání s minimální zákonnou normou pro halogenové žárovky.
Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky. Žárovky není povoleno používat na veřejných komunikacích
Podrobnosti naleznete na webu Philips.com/AutomotiveSupport
Dostupné na webu Philips.com/LEDcompatibility-check
Navštivte webovou stránku Philips.com/LED-bulbs